کوتاهی در رسیدگی به امور باعث عدم موفقیت مدیران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باباییان شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان قروه با محوریت بررسی پروژه های عمرانی در دهه فجر و گرامیداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امروزه همه ما در معرض خطریم و مهم تر از همه مسئولیت سنگینی را به عهده داریم که نیازمند مراقبت است.

به گفته وی نباید از موعظه فرار کرد چرا که همه ما نیازمند موعظه هستیم و در واقع باید دانست که اگر یک مدیر و یا کسی که مسئولیتی دارد در امور کاری خود کوتاهی کند موفق نخواهد شد.

باباییان با بیان اینکه نیاز است هر روز صبح نگاهی به خود بیاندازیم و خود را بسنجیم، افزود: باید برای خودمان قیمتی تعیین کنیم و بدانیم که هر کدام از ما چقدر می ارزیم چرا که این ارزیدن و مشخص کردن قیمت سخت است.

وی ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر بر مشارکت مردم در جشن های این ایام به عنوان یک اصل مهم تاکید کرد و افزود: مشارکت و همراهی مردم در برنامه های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک اصل مهم است که باید مورد توجه تمامی مدیران و مسئولان قرار گیرد.

در جریان برگزاری این نشست فرماندار شهرستان قروه گزارش کاملی از برنامه ها و فعالیت های ادارات و سازمان های دولتی در خصوص ایام دهه مبارک فجر در این شهرستان را ارائه کرد.