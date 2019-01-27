مبارزه با نفس خود مهمترین اصل مسئولیت پذیری در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد مرادی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان قروه با محوریت بررسی پروژه های عمرانی در دهه فجر و گرامیداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امروزه آدمی مسئولیت پذیر است که با نفس خویش مبارزه کرده باشد لذا تا زمانی که جهاد با نفس شکل نگیرد مشکلات ادامه خواهند داشت.

به گفته وی با انقلاب، طاغوت را به پایین آوردیم اما هنوز طاغوت درونی خود را بیرون نکردیم و در واقع انقلاب دینی باید از درون افراد شروع شود.

مرادی با بیان اینکه این انقلاب ثمره تلاش همه مردم است اما در کمال بی انصافی مهجور مانده و عده ای می خواهند به آن آسیب برسانند، بر جهاد با نفس و درست کردن درون تأکید کرد.

وی با اشاره به پیام های صریح انقلاب اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور، افزود: انقلاب اسلامی ایران مردمی ترین انقلاب دنیا است و امروز به واسطه پشتیبانی مردم با تقدار به پیش می رود.