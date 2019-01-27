قانون حریف مدیران کهنسال نشد/ مدیریت تا آخرین نفس

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مسئولان مازندرانی در عین اینکه قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را ضرورتی برای بهرهگیری از جوانان در سمتهای های مدیریتی میدانند اما معتقدند هیچ مسئولی در استان مشمول اجرای این قانون نمیشود.
طبق اعلام و شایعات، چند مدیر مازندران مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان هستند که این مدیران یا از استان رفتند و یا به حوزههای دیگر کوچ کردهاند و یا همچنان سکاندار مدیریت هستند.
حسن خیریان پور با ۳۲ سال خدمت همچنان بهعنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، احمد مظفری مدیرکل سابق روابط عمومی استانداری، حبیب حسین زادگان با ۳۱ سال همچنان بهعنوان مدیرکل ورزش جوانان مازندران مشغول فعالیت هستند. هرچند بازنشستگی محمد اسلامی استاندار سابق مازندران نیز در دوران تصدی وی در این منصب داغ شده بود که وی اکنون بهعنوان وزیر راه و شهرسازی مشغول خدمت است.
معاون بازنشسته ای برای تمام فصول
حسن خیریان پور، مرد کهنسال و کارکشته حوزه مدیریت که در سطحهای مختلف وزارت کشور ازجمله فرمانداری و معاون استانداری فعالیت داشته و در شش سال اخیر معاونت توسعه اقتصادی استانداری مازندران را عهدهدار است، وی گویا قصد دل کندن از این منصب را ندارد و قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نیز نتوانسته وی را از عرصه مدیریت دور کند.
وی بابیان اینکه مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نمیشوم به خبرنگار مهر درباره مزایای اجرای این طرح میگوید: اجرای این قانون در کلیت مناسب و مطلوب است زیرا باید در سیستم، نیروهای جوان پس از کسب تجربه ورود پیدا کنند و نوسازی ساختار، لازمه توسعه دستگاهها است.
خیریان پور بابیان اینکه نوسازی و تحول لازمه پیشرفت در سطوح مدیریتی است یادآور شد: این نوسازی باید بهگونهای باشد که لطمه به ساختار وارد نکند و نیروهای جوان بهتدریج وارد بدنه شوند و بتوانند توانمندیهای خود را بروز دهند.
احمد مظفری مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران بود که با انتصاب استاندار جدید از سمتش کنار رفت اما همچنان در حوزه مدیریت در دستگاهی دیگر مشغول فعالیت است، وی نیز بابیان اینکه مشمول قانون بازنشستگی نیستم و نامم بهاشتباه در لیست آمده است میگوید: من ۳۰ سال سابقه خدمت دارم و طبق قانون دو سال دیگر از سنوات خدمتی من باقیمانده است.
پاک کردن صورت مسئله بازنشستگی/ هیئت ها بازنشسته شدند مدیرکل خیر
حبیب حسین زادگان مدیرکل فعلی ورزش و جوانان مازندران و برادر استاندار جدید مازندران است و هجمههای زیادی علیه فعالیت وی بهعنوان مدیر بازنشسته وارد شده است، اما گویا وی همچنان حاضر به جدایی از این سمت نیست، هرچند تاکنون نسبت به خروج مدیران بازنشسته از هیئتهای ورزشی اقدام کرده است.
حسین زادگان با ارسال نامهای به فدراسیونهای فوتبال، کشتی، پزشکی ورزشی، شمشیربازی، موتورسواری و اتومبیلرانی و هاکی، از این فدراسیونها خواست تا برای هیئتهای آنها در استان سرپرستی مشخص شود و برخی مدیران هیئت های ورزشی از سمتهایشان خداحافظی کرده اند.
سؤالی که این روزها جامعه ورزش مازندران را به فکر فروبرده، بحث بازنشستگی مدیرکل ورزش و جوانان استان است، اما گویا حبیب حسین زادگان تا پایان سال ماندنی خواهد بود زیرا از او طبق قانون توسعه پنجم بهکارگیری شده است.
قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس با اشاره به ضمانت اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان معتقد است: این امر موجب میشود تا نیروهای جوان وارد بدنه دولت شوند و به چابک سازی دولت کمک میکنند.
وی ادامه داد: قرار نیست تا آخر از ظرفیت افراد بازنشسته در دستگاههای اداری استفاده کنیم و بالاخره باید این افراد جایشان را به جوانان بدهند. با اصلاح قانون و پس از تصویب در شورای نگهبان، برخی استانداران و افراد بازنشسته از بدنه دولت جدا شدند اما همچنان برخی مدیران تمایل به رفتن ندارند.
به تأکید کارشناسان، اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، گامی مثبت برای افزایش جوانگرایی هم در بدنه دولت و هم در سطوح اجرایی است و اگرچه بازنشستگان سرمایههایی ارزشمند هستند اما تداوم فعالیتشان پس از سن بازنشستگی، نهتنها فرصت تجربهاندوزی، بهرهمندی از ایدههای نو و تربیت مدیران نسل بعدی را به خطر میاندازد.
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