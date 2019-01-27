اطلاعات مشمولان قانون منع کار بازنشستگان برخی دستگاه ها موجودنیست

رقیه یادگاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق قانون مدیران کل و روسای دستگاه های اجرایی در استان موظف هستند که اگر در دستگاه متبوع آنها بازنشسته ای به کار گرفته شده، با وی لغو قرارداد کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی افزود: با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی زیرمجموعه وزارتخانه ها هستند، بایستی وزارتخانه ها بر اجرای این قانون در دستگاه های زیرمجموعه خود نظارت داشته باشند تا اگر بازنشسته ای به کارگیری شده، با وی قطع همکاری صورت پذیرد.

یادگاری بیان کرد: در استان اطلاعاتی در مورد تعداد مدیران بازنشسته به طور دقیق وجود ندارد و این موضوع را هم دنبال کردیم، اما با توجه به اینکه تعدادی از افراد نیز غیربومی بوده و سوابق آنها در جای دیگری است، احصای وضعیت این افراد با مشکلاتی مواجه است، اما مدیران دستگاه ها در زمینه اجرای این قانون موظف هستند و وزارتخانه ها نیز بر عملکرد مدیران استانی خود در این رابطه نظارت دارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر برخی دستگاه ها که بایستی اطلاعات مربوط به نیروهای مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند، تاکنون در این رابطه اقدامی انجام نداده اند.

وی توضیح داد: این قانون شامل کسانی می شود که بازنشسته هستند و به صورت قراردادی اعاده به کار شده اند که طبق قانون نباید دیگر به کارگیری شوند، مگر اینکه دارای شرایط ایثارگری باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی تصریح کرد: در مورد یکی از مدیران استان که بحث بازنشسته بودن وی مطرح شد و هم اکنون در سمت خود مشغول به فعالیت است باید گفت در زمینه پست ها و مشاغل تخصصی همچون فرماندار و از این قبیل، وزارتخانه می تواند فرد را تا سن ۶۵ سالگی با ۳۵ سال خدمت به کارگیری کند و تا قبل از این سن، مانعی برای فعالیت فرد وجود ندارد، حتی اگر سابقه کاری وی بیشتر از ۳۰ سال باشد.