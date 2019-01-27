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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

امام خمینی (ره) احیاگر قرآن/ جامعه به قرآن مسلح شود

امام خمینی (ره) احیاگر قرآن/ جامعه به قرآن مسلح شود

زنجان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که کتاب قانون اساسی آن متن قرآن است، گفت: این کتاب آسمانی توسط امام راحل احیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه شنبه در مراسم محفل انس با قرآن کریم، فضای امروز جامعه را بسیار مهم و حساس اعلام کرد و گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دشمن نگاه خاصی به این انقلاب و نظام دارد. 

وی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی به یک آوردگاه تبدیل‌شده است، اظهار کرد: دشمن با همه توان و ظرفیت وارد عرصه شده و این برای ما تازگی ندارد چرا که توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن ۴۰ سال است که بر این انقلاب و نظام بوده و مردم انقلابی همیشه ایستادگی کردند و تمام فتنه‌های دشمن خنثی شده است. 

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه دشمن همیشه است، گفت: باید جامعه قرآنی مسلح به سلاح قرآن باشند. امام راحل قرآن را احیا کردند و بنیانگذار انقلاب شدند.

وی با بیان اینکه رژیم پهلوی هم قرآن سازی می کرد و هم قرآن سوزی، گفت: هر کجا منافع مطرح بود قرآن سازی می کرد و اگر منافعش نبود مسجد کرمان را با تمام قرآن‌ها به آتش می کشید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که کتاب قانون اساسی آن متن قرآن است و مقام معظم رهبری مفسر قرآن و حافظ قرآن است.

صفی یاری با اشاره به اینکه هزاران جوان جان خود را برای امنیت و اقتدار این کشور از دست دادند، گفت: ما وام‌دار شهیدان هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: هدف از انقلاب اسلامی ایران حاکمیت قرآن در جامعه بود و در حال حاضر همین راهبرد توسط مقام معظم رهبری دنبال شده و حاکمیت موضوعات قرآنی را در کشور می بینیم. 

صفی یاری با بیان اینکه همه افراد در جامعه اسلامی باید به احیای احکام قرآن اهتمام جدی داشته باشند، گفت: باید از زوایای مختلف، بعد قرآنی شخصیت امام خمینی (ره)بررسی و در جامعه بیان و تبیین شود.

کد مطلب 4524502

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