امام خمینی (ره) احیاگر قرآن/ جامعه به قرآن مسلح شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه شنبه در مراسم محفل انس با قرآن کریم، فضای امروز جامعه را بسیار مهم و حساس اعلام کرد و گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دشمن نگاه خاصی به این انقلاب و نظام دارد.

وی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی به یک آوردگاه تبدیل‌شده است، اظهار کرد: دشمن با همه توان و ظرفیت وارد عرصه شده و این برای ما تازگی ندارد چرا که توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن ۴۰ سال است که بر این انقلاب و نظام بوده و مردم انقلابی همیشه ایستادگی کردند و تمام فتنه‌های دشمن خنثی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه دشمن همیشه است، گفت: باید جامعه قرآنی مسلح به سلاح قرآن باشند. امام راحل قرآن را احیا کردند و بنیانگذار انقلاب شدند.

وی با بیان اینکه رژیم پهلوی هم قرآن سازی می کرد و هم قرآن سوزی، گفت: هر کجا منافع مطرح بود قرآن سازی می کرد و اگر منافعش نبود مسجد کرمان را با تمام قرآن‌ها به آتش می کشید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که کتاب قانون اساسی آن متن قرآن است و مقام معظم رهبری مفسر قرآن و حافظ قرآن است.

صفی یاری با اشاره به اینکه هزاران جوان جان خود را برای امنیت و اقتدار این کشور از دست دادند، گفت: ما وام‌دار شهیدان هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: هدف از انقلاب اسلامی ایران حاکمیت قرآن در جامعه بود و در حال حاضر همین راهبرد توسط مقام معظم رهبری دنبال شده و حاکمیت موضوعات قرآنی را در کشور می بینیم.

صفی یاری با بیان اینکه همه افراد در جامعه اسلامی باید به احیای احکام قرآن اهتمام جدی داشته باشند، گفت: باید از زوایای مختلف، بعد قرآنی شخصیت امام خمینی (ره)بررسی و در جامعه بیان و تبیین شود.