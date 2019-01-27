صعود قراری زاده و اباذری به دیدار نهایی/ ایران در انتظار ۹ مدال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که با حضور ۷۷۶ کاراته کا از ۸۲ کشور به میزبانی فرانسه در سالن «پیردوکوبرتن» شهر پاریس جریان دارد کاراته کاهای کشورمان روز پرفروغی را پشت سر گذاشتند. بر همین اساس تیم کاتای بانوان، صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم و مهدی قراری زاده در وزن ۸۴- کیلوگرم به دیدار نهایی راه پیدا کردند تا با احتساب حضور مجید حسن نیا در مبارزه پایانی وزن ۶۰- کیلوگرم، تیم کشورمان شانس کسب چهار مدال طلا را داشته باشد.

ضمن اینکه حمیده عباسعلی، ذبیح اله پورشیب، سجاد گنج زاده،علی اصغر آسیابری و رزیتا علیپور نیز به دیدار رده بندی راه یافته و برای کسب مدال برنز تلاش خواهند کرد.

در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی قراری زاده با برتری ۶ بر صفر برابر «استانتین سیمبول» از اوکراین، یک بر صفر «محمد احمد رامادان» از مصر، یک بر صفر «پناه عبدلایف» از آذربایجان، ۶ بر ۴ «ایوان وسیچ»از کرواسی و ۳ بر ۲ «اوگور آکتاش» از ترکیه صاحب پیروزی شد و به دیدار نهایی راه یافت. این نماینده کشورمان فردا برای کسب مدال طلا به مصاف آنتوان ایساکو از بلاروس می رود.

در همین وزن مهدی خدابخشی ۳ بر صفر«هلیو هرناندز» از پرتغال را از پیش رو برداشت و در ادامه ۳ بر یک مغلوب «آنته مارویچ» از کرواسی باخت و حذف شد. احسان حیدری نیز پس از برتری مقابل «پابلو آرناس» از اسپانیا، برابر «عمر اشرف محمد» از مصر باخت و کنار رفت.



در وزن ۸۴+کیلوگرم، صالح اباذری بعد از یک دور استراحت، ۲ بر صفر «دنیلسون جاکوئت» از فرانسه، ۳ بر یک «هیرلوند نیشوچی» از کوزوو ، ۴ بر ۲ «مهدی فیلالی» از فرانسه و ۵ بر صفر «الیاکسی وودچیس» از پرتغال را از پیش رو برداشت و به فینال راه یافت. وی برای کسب مدال طلا «گوگیتا» از گرجستان را پیش رو دارد.

در همین وزن سجاد گنج زاده پس از استراحت در دور اول، با نتایج مشابه ۲ بر صفر «رائول سانتانرلی» از ایتالیا، «دایکی آندو» از ژاپن، « آنجلو وسیچ» از کرواسی را شکست داده و در نیمه نهایی ۴ بر ۲ برابر «گوگیتا»ی گرجستانی بازنده و به دیدار رده بندی رفت.

هادی عرب دیگر کاراته کا این وزن در اولین مبارزه با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب «الیاس کروز» از فرانسه شد و از دور رقابتها کنار رفت. ضمن اینکه سامان حیدری بعد از برتری مقابل «لوکا کاستا» از بلژیک در مبارزه دوم ۲ بر یک برابر «هیدیوشی کاگاوا» از ژاپن بازنده و حذف شد.



در وزن ۸۴- کیلوگرم، ذبیح الله پورشیب دور اول یک بر صفر نتیجه را به «آنتون ایساکو» از بلاروس واگذار کرد. وی در گروه شانس مجدد ۴ بر صفر «دنیس دنیسنکو» از روسیه، ۲ بر صفر «تورگوت حسنوف» از آذربایجان، ۲ بر یک «ریوتارو آراگا» از ژاپن را شکست داد به دیدار رده بندی رسید.پورشیب فردا برای کسب مدال برنز به مصاف ریکیتو شیمادا ژاپنی خواهد رفت.



در وزن ۶۸+کیلوگرم بانوان، حمیده عباسعلی کار خود را با برتری ۸ بر ۳ برابر «والریا اچور» از اکوادور آغاز کرد و در ادامه ۲ بر صفر «لائورا پالاسیو گونزالو» از اسپانیا، یک بر صفر «آناماریا سلنبوخاس» از کرواسی و ۲ بر صفر از «الینی گاتزیالدو» از یونان را شکست داد و در نیمه نهایی ۳ بر صفر نتیجه را به «آیومی یوکوزا» از ژاپن واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.



دیدارهای رده بندی و فینال امروز یکشنبه ۷ بهمن ماه برگزار خواهد می شود.