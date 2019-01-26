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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۴۲

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

ذخیره ۳۰۰ تن سیب در سردخانه های استان/ اجرای طرح نظارتی ویژه

ذخیره ۳۰۰ تن سیب در سردخانه های استان/ اجرای طرح نظارتی ویژه

یاسوج- رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از تامین و ذخیره ۳۰۰ تن سیب در سردخانه های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با تحقق ذخیره سیب شب عید، ذخیره ۳۰۰ تن پرتقال تا پایان بهمن ماه اجرایی می شود.

دیودیده تصریح کرد: همچنین در راستای قیمت گذاری میوه شب عید، کمیته ای با حضور دستگاه های متولی فعال خواهد شد.

دیودیده با تاکید بر تحقق نظارتی در حوزه بازار شب عید، گفت: طرح ویژه نظارت و بازرسی بازار از ابتدای بهمن ماه اغاز شده و تا پایان نیمه اول فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طرح نظارتی شب عید در مراحل تامین، قیمت گذاری و نظارت و توزیع اجرایی می شود.

کد مطلب 4524513

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