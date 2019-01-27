طرح نسخه نویسی الکترونیکی در آذربایجان شرقی آغاز شد

وحید مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: این طرح به صورت پایلوت در شهرستان بستان آباد اجرا می شود و با اجرای آن بسیاری از اقدامات زاید که برای بیمار و دستگاه های اجرایی هزینه دارد حذف می شود.

وی با اشاره به دلیل انتخاب بستان آباد به عنوان پایلوت این طرح ادامه داد: بیش از ۸۰ هزار نفر از بیمه شدگان استان آذربایجان شرقی در بستان آباد زندگی می کنند و دلیل انتخاب این شهرستان به عنوان شهرستان پایلوت برای اجرای طرح نیز تعداد بالای بیمه شده در این شهرستان است.

مدیرکل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: دراین طرح دارو تنها به شخص بیمار داده شده و از تجویز و مصرف بی مورد دارو جلوگیری خواهد شد.

مجیدی همچنین مدیریت هزینه های درمان و امکان برنامه ریزی دقیق برای بخش درمان را از مزایای اجرای طرح نسخه پیچی الکترونیکی دانست.

وی خاطرنشان کرد: طرح نسخه نویسی الکترونیکی به عنوان بخش مهمی از اجرای طرح تحول سلامت به زودی در سراسر استان آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تعداد کل افراد زیر پوشش این بیمه تصریح کرد: حدود ۲ میلیون و۲۰۰ هزار نفر در استان آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مجیدی همچنین از پرداخت بخشی از مطالبات بیمه سلامت به مراکز درمانی و پزشکان خبر داد و گفت: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان از مطالبات بیمه به بخش های دولتی و خصوصی در استان پرداخت شده و در مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی باقی مانده نیز تا پایان هفته جاری پرداخت خواهد شد.