درخشش همزمان دو ستاره دورتموند

به گزارش خبرگزاری مهر، از سال ۲۰۱۳ به بعد مارکو رویس و ماریو گوتسه، دو ستاره تیم فوتبال دورتموند نتوانسته بودند در یک بازی هر دو گل بزنند. اما این اتفاق در دیدار عصر شنبه رخ داد. هانوفر آخرین تیمی بود که مقابل تیم فاوره طعم شکست را چشید، آن هم با نتیجه پرگل ۵ بر یک.

در این دیدار گل‌های دورتموند را اشرف حکیمی، مارکو رویس، ماریو گوتسه، رافائل گوئیررو و اکسل ویتسل زدند. آخرین بار که رویس و گوتسه هر دو در یک دیدار گل زده بودند ۱۹ ژانویه سال ۲۰۱۳ بود، یعنی ۶ سال و ۷ روز پیش.

همچنین مارکو رویس با این گل موفق شد روبرت لواندوفسکی، هم‌تیمی سابقش در دورتموند که حالا در بایرن مونیخ بازی می‌کند را پشت سر گذاشت و تعداد گل‌های زده‌اش در لیگ آلمان را به عدد ۷۵ رساند.

دورتموند در این فصل عملکردی بی‌نظیر داشته است و در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد. احتمال دارد این تیم بتواند در حالی قهرمانی این فصل را به دست آورد که رکورد هم بزند. برای اولین بار در تاریخ است که دورتموند توانسته ۴۸ امتیاز از ۱۹ بازی اولش در لیگ به دست آورد.