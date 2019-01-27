ورزش همدان در مسیر تحول/اماکن ورزشی ۱۶ و سرانه ۱۰.۵ برابر شد

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: برای اهمیت ورزش در آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌توان به این صحبت تاریخی امام خمینی (ره) بنیان‌گذار انقلاب اسلامی پرداخت که فرمودند «من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم» و از این فرموده پر مغز حضرت امام (ره) می‌شود فهمید که ورزش تا چه حد برای رهبر انقلاب اسلامی از ابتدای عمر این نظام اهمیت داشته است.

با وجود مشکلات فراوان در ورزش چه در بخش‌های سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری و حتی تحریم‌های غیرمنصفانه بین‌المللی؛ ورزش ایران سیل خروشان موفقیت در این بخش را متوقف نکرده و راه خود را ادامه داده است حال آنکه ورزش در زمان حکومت پهلوی هرگز گستردگی امروز را نداشت و مردم در آن زمان حتی از امکانات اولیه در این زمینه بی‌بهره بودند.

افزایش زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی حتی در دورترین مناطق کشور شرایطی را برای مشارکت در ورزش به‌صورت عمومی پدید آورد اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط حکومت دیکتاتوری پهلوی ورزش نیز مانند دیگر بخش‌های کشور دچار تحول شد و افزایش زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی حتی در دورترین مناطق کشور شرایطی را برای مشارکت در ورزش به‌صورت عمومی پدید آورد.

صحبت‌های مقام معظم رهبری را که مرور می کنیم می بینیم که همواره جوانان را به ورزش توصیه می‌کنند که از همین رهگذر می‌توان فهمید ورزش در عمر ۴۰ ساله انقلاب اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این موضوع انکارناپذیر است.

طبق آنچه تاریخ روایت می کند؛ سال ۵۸ تنها در ۱۲ روستا زمین‌ ورزشی وجود داشت حال آنکه اکنون بیش از ۲۲۰۰ روستای کشور از زمین‌های ورزشی برخوردارند کمااینکه تعداد سالن‌های ورزشی در روستاها در سال ۵۸ تنها ۵ مورد بوده که هم‌اکنون به بیش از ۴۰۰ روستا افزایش یافته است.

زاویه‌های مختلف را که بررسی می کنیم ورزش بعد از انقلاب اسلامی و در عمر ۴۰ ساله این انقلاب جهشی فوق‌العاده داشته و این امر در پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین نیز قابل توجه است چراکه قبل از انقلاب زیرساخت ورزشی خاصی در همدان وجود نداشت اما به برکت انقلاب اسلامی امروز همدان در زیرساخت‌های ورزشی رشد بسیار چشمگیری داشته به‌طوری که میزبانی‌های فراملی در این استان برگزار می‌شود.

سالن انقلاب همدان بعد از سالن ۱۲ هزارنفری مجموعه ورزشی آزادی تهران بلندترین سالن سرپوشیده کشور است اگر بخواهیم به تعدادی از پروژه‌های بی‌نظیر ورزشی همدان که در عمر انقلاب اسلامی افتتاح‌شده نگاهی بیندازیم در ابتدا سالن سرپوشیده انقلاب همدان به ذهنمان می رسد که از بی‌نظیرترین سالن‌های سقف بلند کشور است که دارای ۶ هزار صندلی تماشاچی و سقفی گنبدی و هلالی است که بعد از سالن ۱۲ هزارنفری مجموعه ورزشی آزادی تهران بلندترین سالن سرپوشیده کشور است.

این مجموعه به مساحت ۱۲ هزار مترمربع دارای فضاهای سرپوشیده ای به مساحت ۸ هزار مترمربع است و سالن چندمنظوره آن به ابعاد ۴۵در ۶۵ مترمربع است که برای بهره‌برداری از این طرح ۱۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

از دیگر پروژه‌های ورزشی استان همدان ورزشگاه ۱۵ هزارنفری شهید مفتح است که در ۱۰ کیلومتری شهر همدان واقع‌شده و در ۳۰ هزار مترمربع مساحت، مجهز به سامانـه گرمـایشی از کف چمن، شبکه آبیاری خودکار، روشنـایی زمین چمن، سونـای خشک و رختکن مجـزا بـرای هر تیم، پیست دوومیدانی، صاعقه گیر و صفحه‌نمایش است.

این ورزشگاه ۱۵ هزارنفری نیز دومین ورزشگاهی است که چمن آن با سیستم مشابه زمین چمن شماره یک ورزشگاه آزادی نگهداری می‌شود.

مجهزترین سالن سنگ‌نوردی خاورمیانه شهر همدان قرار دارد

اما مجهزترین سالن سنگ‌نوردی خاورمیانه نیز در قلب کهن شهر همدان قرار دارد، این سالن که به نام زنده‌یاد فرهاد میرزاجانی است با امکانات بسیار پیشرفته مجهز به مجموعه سنگ‌نوردی، اقامتی، سوئیت‌های کاملاً مجهز، سالن غذاخوری و محل برگزاری جلسات برای ۱۵۰ نفر است و اتاق قرنطینه و سکوی تماشاگران با ظرفیت ۷۰۰ تا یک هزار نفر نیز از دیگر امکانات این سالن است.

این سالن مجهز به مجموعه بدن‌سازی، دیواره سنگ کوتاه و دیواره سرعت نیز مجهز است به طوری که این دیواره‌ها استانداردترین دیواره سرعت در ایران به شمار می‌روند کمااینکه دیواره سر طناب نیز به‌صورت آماتور و به‌صورت حرفه‌ای با کلیه شرایط ایمنی و کف‌پوش‌های مدرن جزو بهترین سالن‌های تخصصی در خاورمیانه است.

این تجهیزات مدرن و پیشرفته باعث شده کنفدراسیون کوهنوردی و سنگ‌نوردی آسیا، نظر مثبتی در مورد کهن شهر همدان به‌منظور میزبانی مسابقات گوناگون بین‌المللی داشته باشد تاجایی که این سالن در سال ۹۲ میزبان رقابت‌های قهرمانی سنگ‌نوردی جوانان و نوجوانان آسیا بود.

مجموعه ورزشی مریانج بی نظیر است

اما یکی دیگر از مجموعه‌های ورزشی بی‌نظیر استان همدان مجموعه ورزشی مریانج است، این مجموعه ورزشی با ظرفیت ۱۰ هزارنفری، دارای سالن ورزشی یک هزار و ۵۰۰ نفره، سالن کشتی، سالن اسکواش، سالن ورزش‌های رزمی و سالن ژیمناستیک، مهمانسرای ورزشکاران، استخر تمرینی سرپوشیده، سالن بدن‌سازی و سالن پینگ‌پنگ است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت چشمگیر ورزش همدان در دوران ۴۰ ساله انقلاب اسلامی اظهار داشت: ازنظر زیرساخت‌های ورزشی سرانه فضای ورزشی قبل از انقلاب برای هر شهروند ۶.۸۱ سانتی مترمربع بود که با ساخت ورزشگاه‌های متعدد در استان این آمار به ۵ سانتی مترمربع رسیده است.

تعداد فضاهای ورزشی همدان از ۳۳ مورد به ۵۳۲ مورد رسیده است

محسن جهانشیر افزود: قبل از انقلاب اسلامی فضاهای ورزشی استان همدان ۳۳ مکان بود که امروز این تعداد به ۵۳۲ مورد افزایش‌یافته و فضای روباز ورزشی نیز از ۱۱ مورد در استان به ۳۳ مورد رسیده است که نشان از رشد زیرساخت‌های ورزشی کهن شهر همدان دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه در رژیم پهلوی توجه کمتری به ورزش همگانی صورت می‌گرفت و ورزش قهرمانی نیز جایگاه خاصی نداشت، گفت: بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی امروز در بسیاری از رشته‌های ورزشی صاحب‌عنوان و جایگاه جهانی هستیم.

جهانشیر خاطرنشان کرد: تعداد هیئت‌های ورزشی فعال استان همدان پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی تنها ۱۵ هیئت بود که امروز به ۴۸ مورد افزایش‌یافته و رشته‌های ورزشی فعال نیز از ۱۵ مورد به ۸۷ مورد افزایش‌یافته است.

وی با اشاره به جایگاه و نقش انقلاب اسلامی در پیشرفت ورزش بانوان بیان کرد: در اوایل انقلاب موانع زیادی برای رشد ورزش بانوان وجود داشت اما با تلاش‌های صورت گرفته کم‌کم ورزش این قشر جایگاه خود را بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی پیدا کرد و امروز شاهد مدال‌آوری ورزشکاران زن در رویدادهای بین‌المللی هستیم.

از ۷ مدال کسب‌شده ورزشکاران همدانی در بازی‌های آسیایی ۵ مدال متعلق به بانوان بود مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: باید به این موضوع افتخار کنیم و به خود ببالیم که از ۷ مدال کسب‌شده ورزشکاران همدانی در بازی‌های آسیایی ۵ مدال متعلق به بانوان بود و این نقطه عطفی برای ورزش بانوان کشور و استان است.

جهانشیر بابیان اینکه ورزش استان همدان در ۴۰ سال انقلاب اسلامی از همه نظر پیشرفت قابل‌ملاحظه داشته است، گفت: مشارکت مردم همدان در ورزش همگانی از میانگین کشوری نیز بیشتر است در ورزش قهرمانی نیز از بعد پیروزی انقلاب اسلامی همواره ورزشکاران همدانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خوش درخشیده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان یادآور شد: ازنظر تعداد مربی، داور و ورزشکار نیز ورزش استان همدان با پیش از انقلاب غیرقابل مقایسه است.

یکی از بانوان همدانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه انقلاب اسلامی جایگاه واقعی بانوان را نمایان کرد، اظهار داشت: شاید بتوان گفت در زمان حکومت طاغوتی شاهنشاهی اصلاً ورزشی به نام ورزش بانوان وجود داشت و بانوان نمی‌توانستند در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت کنند.

فاطمه سادات حسینی افزود: امروز ورزشکاران بانوی کشور و استان همدان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باحجاب اسلامی و بدون محدودیت حاضر می‌شوند و به دنیا نشان می‌دهند که داشتن حجاب به‌هیچ‌وجه محدودیت نیست.

وی که یکی از ورزشکاران همدانی است بابیان اینکه نیمی از جامعه ورزش را بانوان تشکیل می‌دهند، گفت: در ورزش قهرمانی آرزو حکیمی، مه‌لقا جامه بزرگ، مریم امیدی پارسا، مریم کرمی و زهرا نجاتی عارف ورزشکاران همدانی هستند که در بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ شده‌اند که نشان می‌دهد امروز دختران ما در دنیا حرف برای گفتن دارد.

ایجاد فضاهای ورزشی ویژه بانوان

وی با اشاره به ایجاد فضاهای ورزشی ویژه بانوان در انقلاب اسلامی بیان کرد: در حال حاضر در همدان استخر اختصاصی بانوان در حال احداث است که نشان می‌دهد فضاهای ورزشی مختص بانوان نیز در استان وجود دارد و در حال احداث است.

در پایان گفتنی است؛ ورزش استان همدان قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ازنظر زیرساخت‌های ورزشی وضعیت بسیار نامطلوبی داشت و فقر شدید سرانه ورزشی مشهود بود و ورزشکاران شاخص و رشته‌های ورزشی زیادی در این استان فعال نبود کمااینکه بانوان محدودیت‌های بسیار زیادی برای ورزش داشتند و ورزش بانوان به‌نوعی وجود داشت.

اما امروز به لطف پیروزی انقلاب اسلامی پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین همدان ازنظر زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند میزبانی‌های بزرگ آسیایی و فرا آسیایی را برگزار کند و ازنظر تعداد ورزشکار، مربی، داور و حضور بانوان در ورزش جهش بسیاری داشته است.