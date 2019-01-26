۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲:۳۶

در پی اظهارات جنجالی در مورد مدیر هواوی؛

جاستین ترودو سفیر کانادا در چین را برکنار کرد

سفیر کانادا در پکن پس از آنکه اظهاراتی جنجالی در مورد مدیر بازداشت شده شرکت هواوی در کشورش بیان کرد، از سوی نخست وزیر کانادا برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا سفیر این کشور در چین را با دستور مستقیم برکنار کرده است.

بر این اساس پس از آنکه «جان مک کالوم» سفیر کانادا در پکن اظهاراتی جنجالی در خصوص «منگ وان ژو» مدیر مالی شرکت هواوی بیان کرده، مورد خشم نخست وزیر کشورش قرار گرفته است.

این برکناری در حالی رخ می دهد که ترودو مدعی شده بود قصد ندارد اقدامی در مورد مک کالوم به خاطر اظهاراتش انجام دهد.

سفیر کانادا در چین پیش از این گفته بود مدیر ارشد هواوی برای مسترد نشدن به آمریکا اسناد متقنی دارد و پرونده ای که اوتاوا علیه وی تشکیل داده ناقص است.

