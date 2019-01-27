تظاهرات صدها فلسطینی در رام الله علیه جنایات صهیونیستها

tبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، صدها نفر از اهالی رام الله شامگاه شنبه به منظور محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست در روستای «مغیر» که منجر به شهادت یک جوان فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر دیگر شد تظاهرات برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار حمایت بین المللی از ساکنان کرانه باختری و مداخله جامعه بین المللی برای مقابله با جنایت های روزافزون شهرک نشینان صهیونیست علیه ملت فلسطین شدند.

لازم به ذکر است که شهرک نشینان صهیونیست عصر روز شنبه با حمایت نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به روستای مغیر در نزدیکی رام الله حمله کردند که منجر به شهادت یک فلسطینی به نام «حمدی نعسان» و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر دیگر شد.