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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

ارتباط مدیران با ادمین‌های مجازی؛

آنچه در گذشته به استقلال ضربه زد امروز هم آن را تهدید می‌کند

آنچه در گذشته به استقلال ضربه زد امروز هم آن را تهدید می‌کند

یکی از عواملی که در گذشته نه چندان دور به باشگاه استقلال ضربه زد، ارتباطات مدیران لایه میانی این باشگاه با برخی ادمین‌ها در فضای مجازی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سر در آوردن برخی از اخبار و به خصوص اخبار نقل و انتقالات باشگاه استقلال به صورت ریز به ریز در برخی از صفحات مجازی، اتفاقی ناخوشایند و یک شکست رسانه‌ای برای این باشگاه محسوب می شود.

این رسم نا متعارف از یکی دو فصل پیش توسط برخی از مدیران لایه میانی در باشگاه استقلال بنا نهاده شد و دیده شد آنها با نیم نگاهی افزایش دامنه شهرت و محبوبیت و ایجاد محیطی ایمن در فضای مجازی برای خودشان، به ارتباطاتی به ظاهر غیر علنی با برخی از ادمین های صفحات پر مخاطب در فضای مجازی مبادرت ورزیده و به این ترتیب برخی از اخبار باشگاه با روش‌های تعریف نشده در قوانین رسانه‌ای، پیش از رسانه‌ها و حتی پیش از رسانه‌های رسمی باشگاه، سر از این گونه صفحات در می‌آوردند.

این اتفاق بار دیگر  با شکل و شمایلی دیگر در باشگاه استقلال در حال تکرار است و باز هم مشاهده می‌شود اخبار این باشگاه قبل از هر کجا سر از فضای مجازی در می‌آورد و در این راه رد پای برخی از مدیران لایه میانی باشگاه کاملا مشهود است.

افراد مزبور و دارای مسئولیت در باشگاه که امروز پل ناصحیح ارتباطی بین باشگاه و فضای مجازی هستند، سرنوشت مدیران گذشته باشگاه را دیدند و باز هم این شیوه نا صحیح را در پیش گرفته‌اند. 

آنها دیده‌اند که حمایت صفحات مجازی از برخی از مدیران گذشته و اعطای القابی چون چی چی تایم و چی چی تایم، تغییری در سرنوشت آنها در بلند مدت نداشت، اما باز هم همان شیوه را در پیش گرفته‌اند. شیوه‌ای که در گذشته هم به باشگاه استقلال صدمه زد و هم سرنوشت آن مدیران را چنان تحت تاثیر قرار داد که به نظر نمی‌رسد هرگز فضای بازگشت به مدیریت فوتبال را تجربه کنند. 

کد مطلب 4524538

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