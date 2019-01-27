به گزارش خبرنگار مهر، سر در آوردن برخی از اخبار و به خصوص اخبار نقل و انتقالات باشگاه استقلال به صورت ریز به ریز در برخی از صفحات مجازی، اتفاقی ناخوشایند و یک شکست رسانه‌ای برای این باشگاه محسوب می شود.

این رسم نا متعارف از یکی دو فصل پیش توسط برخی از مدیران لایه میانی در باشگاه استقلال بنا نهاده شد و دیده شد آنها با نیم نگاهی افزایش دامنه شهرت و محبوبیت و ایجاد محیطی ایمن در فضای مجازی برای خودشان، به ارتباطاتی به ظاهر غیر علنی با برخی از ادمین های صفحات پر مخاطب در فضای مجازی مبادرت ورزیده و به این ترتیب برخی از اخبار باشگاه با روش‌های تعریف نشده در قوانین رسانه‌ای، پیش از رسانه‌ها و حتی پیش از رسانه‌های رسمی باشگاه، سر از این گونه صفحات در می‌آوردند.

این اتفاق بار دیگر با شکل و شمایلی دیگر در باشگاه استقلال در حال تکرار است و باز هم مشاهده می‌شود اخبار این باشگاه قبل از هر کجا سر از فضای مجازی در می‌آورد و در این راه رد پای برخی از مدیران لایه میانی باشگاه کاملا مشهود است.

افراد مزبور و دارای مسئولیت در باشگاه که امروز پل ناصحیح ارتباطی بین باشگاه و فضای مجازی هستند، سرنوشت مدیران گذشته باشگاه را دیدند و باز هم این شیوه نا صحیح را در پیش گرفته‌اند.

آنها دیده‌اند که حمایت صفحات مجازی از برخی از مدیران گذشته و اعطای القابی چون چی چی تایم و چی چی تایم، تغییری در سرنوشت آنها در بلند مدت نداشت، اما باز هم همان شیوه را در پیش گرفته‌اند. شیوه‌ای که در گذشته هم به باشگاه استقلال صدمه زد و هم سرنوشت آن مدیران را چنان تحت تاثیر قرار داد که به نظر نمی‌رسد هرگز فضای بازگشت به مدیریت فوتبال را تجربه کنند.