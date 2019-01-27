توجه به مقوله فرهنگی سبب حل بسیاری از معضلات اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی در جلسه فرهنگی و اجتماعی که صبح یکشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ماهیت فرهنگی، ایدئولوژیکی و دینی داشت، اظهارکرد: انقلاب اسلامی با تمام انقلابهای رخ داده در جهان متفاوت بوده است.
فتح اللهی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیازمند تغییر در راستای آرمانهای انقلاب و ارزشهای دینی هستیم، افزود: رفتارها در حوزه فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار هستند البته لازم به ذکر است تنها داشتن پیشینه غنی نمی تواند در حوزه فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار باشد.
فرماندار صومعهسرا با اشاره به تأثیرگذاری سه عنصر در حوزه فرهنگی، نوع رفتار انسان با انسان، نوع نگاه و برخورد با قانون و نوع رفتار با طبیعت را از جمله این سه عنصر دانست و گفت: توجه به هرکدام از این عناصر می تواند زمینهساز ارتقای فرهنگی در سطح جامعه شود.
وی به تأکیدات آموزههای دینی و انقلابی برلزوم توجه به حوزه فرهنگی، بیانکرد: تنها توجه به حوزه عمرانی نمی تواند به حوزه فرهنگی و اجتماعی جامعه کمک کند بلکه توجه به این حوزه بخشی از رسیدن به توسعه اجتماعی است.
فتح اللهی با تأکید برلزوم وجود پیوست فرهنگی در اجرای تمامی امور در سطح دستگاههای اجرایی و اجتماعی، تصریحکرد: حل بسیاری از معضلات اجتماعی به ویژه در حوزه پسماند و ترافیک به پیوستهای فرهنگی نیازمند هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه توجه به حوزه فرهنگ عمومی جامعه در توسعه و پیشرفت اجتماعی بسیار تأثیرگذار است، افزود: ارتقای فرهنگ عمومی می تواند در پیشگیری بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی در حوزه اجرایی و اجتماعی تأثیرگذار باشد.
فتح اللهی با اشاره به نقش مهم و غیرقابل انکار خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات و ارشاد اسلامی و رسانهها در ایجاد و ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه، گفت: مسئولان دستگاههای فرهنگی باید توجه ویژهای به این حوزه داشته باشد.
فرماندار صومعهسرا به وجود بیش از ۷۰ کارگروه اشاره و بیانکرد: توجه به حوزه فرهنگی سبب می شود که بسیاری از این کارگروهها کارکرد خود را از دست دهند. باید نسبت به ارتقای فرهنگی در میان جامعه از سوی مسئولان دستگاههای فرهنگی و رسانهها و تمامی فعالان اجتماعی برنامهریزی و تلاش شود.
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