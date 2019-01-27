شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه در نشست روز گذشته اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بررسی های تکمیلی در مورد اساسنامه پیشنهادی این کمیته انجام شد تا آماده ارسال به کمیته بین المللی المپیک شود، گفت: البته همزمان یک نسخه از اساسنامه پیشنهادی را هم در اختیار دولت قرار می دهیم چرا که مصوبه داخلی هم لازم است.

وی با اشاره به مهمترین تغییرات اعمال شده در اساسنامه پیشنهادی کمیته ملی المپیک در رابطه با چگونگی انتخاب خزانه دار و دبیرکل و حق رای آنها، ۱۳ نفره شدن ترکیب هیات اجرایی با اضافه شدن یک رئیس فدراسیون المپیکی و وضعیت روسای عضو هیات اجرایی ک به هر دلیل از فدراسیون خود جدا می شوند، تصریح کرد: اساسنامه با لحاظ شدن این تغییرات و بدون هیچ تغییر دیگری نسبت به آنچه در مجمع کمیته ارائه شده بود در اختیار دولت و IOC قرار می گیرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: با تصویب هیات اجرایی ابتدا صورت جلسه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در رابطه با اساسنامه و تغییرات اعمال شده در آن به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال می شود. همزمان کارهای لازم برای ترجمه نسخه اساسنامه به انگلیسی هم انجام می شود تا آماده ارسال به IOC شود.

شهنازی در پاسخ به این پرسش که « با توجه به مکاتبات قبلی و اظهارنظرهای اولیه که از سوی IOC در رابطه با اساسنامه اصلاحی دریافت کردید، فکر می کنید موردی وجود داشته باشد که موضع گیری این نهاد بین المللی را موجب شود؟»، گفت: نمی دانم؛ مسئولان کمیته بین المللی المپیک در اولین واکنشی که نسبت به اساسنامه ارسالی ایران داشتند، اظهارنظرهایی را اعلام کرده بودند اما تاکید داشتند که اینها نظرهای مقدماتی است. ضمن اینکه برای IOC، مجمع و تصمیماتش مهمتر از هر مسئله ای است. مجمع هم که در مورد همه امور به هیات اجرایی تفویض اختیار داده است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک یادآور شد: این کمیته مصمم است هرچه زودتر روال بررسی وتصویب نهایی اساسنامه به سرانجام برسد اما با توجه به شلوغی دولت و IOC اصلا مشخص نیست که روال این کار تا کِی ادامه داشته باشد و چه زمان مصوبه داخلی و بین المللی را در رابطه با اساسنامه بگیریم.