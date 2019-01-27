توزیع ۷میلیون لیتر موادسوختی موردنیاز کشاورزان درروستاهای اسدآباد

محمدکرم مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع ۷ میلیون لیتر مواد سوختی مختلف از جمله نفت سفید و بنزین در سطح روستاهای این شهرستان توسط شبکه تعاون روستایی خبر داد.

وی یکی از وظایف شبکه تعاون روستایی را خدمات‌رسانی به روستاییان برشمرد و اظهار کرد: طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۷ میلیون لیتر انواع مواد سوختی مورد نیاز کشاورزان و خانوارهای روستایی توسط شرکت های تعاون روستایی شهرستان اسدآباد توزیع شده است.

مرادی با تاکید بر اینکه شبکه تعاون روستایی بازوی اجرایی جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی محسوب می‌شود، گفت: در سال جاری مقدار ۳ هزار و ۹۲۴ تن انواع کود شیمیایی تحت سیستم نظارتی سازمان جهاد کشاورزی بین کشاورزان تامین و توزیع شده است.

رئیس تعاون روستایی شهرستان اسدآباد افزود: همچنین یک هزار و ۳۷۲ تن انواع بذور اصلاح شده گندم، جو و کلزا در بین کشاورزان توزیع شده است.

مرادی در ادامه از توزیع ۱۳۷ تن آرد خانه‌پزی در بین اهالی روستاها خبر داد و افزود: این اقدام در راستای خدمت‌رسانی به روستاهای فاقد نانوایی انجام گرفته است.