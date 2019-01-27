حفر ۵۷ چاه جدید در مشهد برای تامین آب آشامیدنی

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر به پیگیری برای تامین آب آشامیدنی مورد نیاز مشهد اشاره و اظهارکرد: جلسات مشترک با وزیر نیرو برای مدیریت و تامین آب مورد نیاز مشهد با توجه به شرایط ویژه این شهر به صورت منظم برگزار می شود.

وی افزود: آذر ماه امسال اولین جلسه با حضور وزیر نیرو برگزار و تصمیم گرفته شد تا بخش های مربوطه در وزارت نیرو با همکاری مسئولان آب منطقه ای پیشنهادات خود برای تامین آب مشهد را در نشست بعدی ارائه کنند.

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روز شنبه هفته جاری دومین جلسه با حضور وزیر نیرو برگزار و ۴ محور و برنامه برای تامین آب مورد نیاز مشهد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پژمانفر تاکید کرد:ما در تصمیم گیری ها بدترین شرایط ممکن برای مشهد از جمله قطع کامل ورود آب از سد دوستی را در نظر گرفته ایم تا در هر صورت بتوانیم آب آشامیدنی مردم مشهد و زائران را بدون دغدغه تامین کنیم. البته درخواست ما این است که دستگاه دیپلماسی به موضوع حق آبه سد دوستی ورود کند.

وی گفت: انتقال آب از غرب مشهد به قسمت های دیگر، حفر ۵۷ چاه جدید در نقاط مختلف مشهد برای برداشت آب در مواقع ضروری، تکمیل شبکه پساب تصفیه خانه های فعال در حاشیه مشهد به منظور جلوگیری از ورود پساب به کشف رود، تکمیل شبکه جامع آب مشهد و پیگیری مطالعات انتقال آب از هزار مسجد از جمله طرح هایی است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای این طرح ها با اتکا به منابع استانی قابل انجام نیست و مسئولان وزارت نیرو قول دادند منابع لازم را از محل اعتبارات ملی تامین و اختصاص دهند.

پژمانفر با اشاره به استقبال استاندار جدید از خراسان رضوی از پیگیری برای حل مشکل تامین آب مشهد تاکید کرد: آقای رزم حسینی در تماس تلفنی با من اعلام کرد از هر طرحی که موجب تامین آب مشهد شود حمایت کاملی خواهد کرد که نگاه ارزشمندی است.

وی اظهارکرد: جلسه بعدی نشست بررسی و حل مشکل تامین آب مشهد قرار است اواخر اسفند سال جاری با دستور کار بررسی طرح ها و روند انجام اقدامات با حضور وزیر نیرو برگزار شود.