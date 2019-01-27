تعامل شرکتهای دانش بنیان با خارجی ها/ هدف شراکت و صادرات است

دکترعلیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری جلسات B۲B در کشورها از جمله برنامه های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری است تا تعاملات دوجانبه بین شرکتهای ایرانی و خارجی انجام شود.

وی با بیان اینکه تا کنون شرکتهای دانش بنیان را به ۵ کشور فرستاده ایم، بیان کرد: گرجستان، قرقیزستان، ترکیه، آفریقای جنوبی و شمال افریقا از جمله کشورهایی هستند که شرکت های ایرانی با شرکتهای این کشورها جلسات B۲B داشته اند.

معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: در این کشورها کارگزارهایی داریم که شرکت های متقاضی را در این جلسات حاضر می کنند و زمینه تعامل را فراهم می سازند.

دلیری با بیان اینکه معاونت علمی بنا دارد که کشورهای دیگری هم برای این تعاملات برنامه ریزی کند، عنوان کرد: این جلسات در ارائه خدمات شرکتها به کشور مربوطه، صادرات، همکاری و ... تاثیر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه نکته این است که ما با شرکتهای خصوصی کار می کنیم و این باعث می شود که شرکت ها توسعه بیابند، گفت: حین و بعد از این جلسات قراردادهایی منعقد می شود که مسیر ارتباطات بین دو کشور را فراهم می کنند؛ البته بعد از چندین ماه نتیجه قطعی توسط خود شرکتها به معاونت علمی اعلام می شود ولی در کل ارتباطات بین دو کشور به خوبی انجام می شود.

دلیری گفت: البته در جلسات B۲B مشکلاتی از سوی شرکتها مطرح می شود که این نیز ارتباط شرکت ها را با بانک ها، اتاق بازرگانی و ... ایجاد می کند.