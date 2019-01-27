افتتاح ۲۰ پروژه طرح هادی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد مسکن استان زنجان، سجاد صنعتی منفرد افزود: همزمان با ایام الله دهه فجر، ۲۰ پروژه اجرای طرح هادی روستایی در استان افتتاح و ۲ پروژه نیز کلنگ زنی خواهد شد و این پروژه‌ها در ۲۲ روستای استان با اعتباری بیش از ۴۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی اظهار کرد: اجرای طرح هادی یکی از رویکردهای بنیاد مسکن در راستای توسعه و عمران روستاها است و تهیه طرح‌های هادی روستایی، یکی از مسیرهای مهم تحقق توسعه محلی است که با مشارکت جامعه محلی و برمبنای ظرفیت‌سازی وتوانمندسازی اجتماعات روستایی صورت می‌گیرد، بنابراین در چارچوب نظام برنامه‌ریزی، جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت روستاییان و به‌ویژه هدایت توسعه کالبدی روستا، طرح‌های هادی روستایی موردتوجه قرارگرفته است.

صنعتی منفرد با اشاره به اینکه، از مجموع ۷۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان طبق سرشماری سال ۹۵ ، طرح هادی برای ۶۹۶ روستا تهیه و در ۳۷۵ روستا نیز اجراشده، اظهار کرد: همچنین برای ۵۵ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز طرح هادی تهیه‌شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تصریح کرد: میانگین اجرای طرح هادی روستایی در سطح کشور ۴۵ درصد و در استان زنجان ۸.۵۲ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.