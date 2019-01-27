دهمین جشنواره علوم انسانی فارابی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، منصور غلامی وزیر علوم، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و برخی از رؤسای دانشگاه‌ها آغاز به کار کرد.

حسین میرزایی، رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم گفت: علوم انسانی اسلامی، نیمی از آموزش عالی کشور را به خود اختصاص داده است. علوم انسانی دارای کارکرد و کاربرد است. مسئولیت اجتماعی دانشگاه، مهمترین وجهی است که این علوم را در اختیار جامعه قرار می‌دهد.

وی با اشاره به دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی افزود: ۵۶۴۹ اثر در ۱۴ گروه علمی به این جشنواره ارسال شد و در این جشنواره ۱۷ اثر تقدیر خواهند شد که ۱۶ اثر آن از ۱۴ گروه علمی بوده و یک اثر نیز برگزیده میان رشته‌ای است که سال آینده پانزدهمین گروه جشنواره فارابی را به خود اختصاص خواهد داد.

میرزایی خاطرنشان کرد: از هفت شخصیت ایران‌شناس و اسلام‌شناس خارجی نیز در این جشنواره تقدیر خواهد شد. همچنین از ۱۲ شخصیت پیشرو و پیشکسوت علوم انسانی، انجمن علمی برتر، مترجم برتر، نظریه‌پرداز برتر و فصل‌نامه برتر تقدیر می‌شود.