تدارکات ویژه برای میزبانی جام تختی/ هشت تیم خارجی در راه ایران

محمدحسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان استان کرمانشاه تجربه خوبی در میزبانی رویدادهای بزرگ و بین المللی دارند، اظهار داشت: شهر کرمانشاه در حالی تا ۱۰ روز دیگر میزبان رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی است که خوشبختانه متولیان سیاسی و ورزشی این استان تجربه خوبی از برگزاری چنین رویدادهایی دارند. مطمئنا این بار هم می توانیم میزبان خوبی برای کشتی گیران داخلی و خارجی باشیم و در نهایت باعث افتخار کشتی ایران در عرصه بین المللی شویم.

وی با اظهار امیدواری به تدارکات وسیع میزبانی جام تختی گفت: برگزاری این مسابقات از مدتها پیش در دستور کار متولیان استان و همچنین اهالی کشتی کرمانشاه قرار داشت و خوشبختانه همه چیز طبق برنامه در حال اجراست.

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه در خصوص آخرین وضعیت حضور تیم های خارجی نیز گفت: تاکنون حضور ۸ کشور خارجی در مسابقات جام تختی قطعی شده و تاکنون کشورهای آذربایجان، ترکیه، بلاروس، ارمنستان، مجارستان، قرقیزستان، هلند و سریلانکا برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. ضمن اینکه پیش بینی می شود در ۱۰ روز آینده تعداد تیمهای خارجی افزایش یابد.

محبی در پایان گفت: با هماهنگی فدراسیون کشتی در نظر داریم تیمی بومی و متشکل از آزادکاران منتخب کرمانشاه را هم در جام تختی شرکت دهیم تا کشتی گیران استان بتوانند به خوبی از این فرصت ارزشمند و بین المللی بهره ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود.