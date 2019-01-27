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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تدارکات ویژه برای میزبانی جام تختی/ هشت تیم خارجی در راه ایران

تدارکات ویژه برای میزبانی جام تختی/ هشت تیم خارجی در راه ایران

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه گفت: اقدامات لازم برای میزبانی هر چه باشکوه تر از رقابتهای بین المللی جام تختی در حال انجام است.

محمدحسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان استان کرمانشاه تجربه خوبی در میزبانی رویدادهای بزرگ و بین المللی دارند، اظهار داشت: شهر کرمانشاه در حالی تا ۱۰ روز دیگر میزبان رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی است که خوشبختانه متولیان سیاسی و ورزشی این استان تجربه خوبی از برگزاری چنین رویدادهایی دارند. مطمئنا این بار هم می توانیم میزبان خوبی برای کشتی گیران داخلی و خارجی باشیم و در نهایت باعث افتخار کشتی ایران در عرصه بین المللی شویم.

وی با اظهار امیدواری به تدارکات وسیع میزبانی جام تختی گفت: برگزاری این مسابقات از مدتها پیش در دستور کار متولیان استان و همچنین اهالی کشتی کرمانشاه قرار داشت و خوشبختانه همه چیز طبق برنامه در حال اجراست.

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه در خصوص آخرین وضعیت حضور تیم های خارجی نیز گفت: تاکنون حضور ۸ کشور خارجی در مسابقات جام تختی قطعی شده و تاکنون کشورهای آذربایجان، ترکیه، بلاروس، ارمنستان، مجارستان، قرقیزستان، هلند و سریلانکا برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. ضمن اینکه پیش بینی می شود در ۱۰ روز آینده تعداد تیمهای خارجی افزایش یابد.

محبی در پایان گفت: با هماهنگی فدراسیون کشتی در نظر داریم تیمی بومی و متشکل از آزادکاران منتخب کرمانشاه را هم در جام تختی شرکت دهیم تا کشتی گیران استان بتوانند به خوبی از این فرصت ارزشمند و بین المللی بهره ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود.

کد مطلب 4524582

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