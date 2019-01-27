خبرگزاری مهر، گروه استان ها- سید محمد رضا موسوی: فصل زمستان یکی از زیباترین فصل های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که بدیع ترین و زیباترین جاذبه های گردشگری زمستان در این استان رقم می خورد. این جاذبه های گردشگری زمستانی در کمتر جایی از ایران و حتی جهان احتمال اتفاق افتادن را دارد و تنها در این استان قابل مشاهده است.

یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری فصل زمستان چهارمحال و بختیاری یخ زدن تالاب های بین المللی چغاخور و گندمان است. یخ زدگی این تالاب ها منظره ای بسیار زیبا ایجاد می کند که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. قطر بالای یخ زدگی سطح آب و استحکام آن زمینه را برای راه رفتن بر روی این دو تالاب فراهم می کند و بسیاری از مسافران می توانند بر روی یخ ایجاد شده بر سطح آب راه بروند و خاطره بسیار زیبا را برای خود در این منطقه رقم بزنند.

منظره کوهستان های پر برف در کنار تالاب ها و باغات پوشیده از برف منظره ای بسیار زیبا برای خلق زیباترین عکس ها را فراهم کرده است.

هم اکنون ورود مسافران و گردشگران برای مشاهده این جاذبه گردشگری زمستانی به منطقه افزایش یافته است.

افت شدید دمای هوا در شهرستان بروجن موجب یخ زدگی سطح تالاب های چغاخور و گندمان شده است مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به یخ زدگی تالاب های گندمان و چغاخور، اظهار داشت: افت شدید دمای هوا در شهرستان بروجن موجب یخ زدگی سطح این دو تالاب شده است.

شهرام احمدی بیان کرد: سطح آب در نزدیکی ساحل این تالاب ها یخ زده است اما قطر یخ زدگی نسبت به سال های گذشته کمتر است.

وی تصریح کرد: مسافران و گردشگران منطقه به علت قطر کم یخ نباید وارد تالاب شود چرا که احتمال شکستگی یخ و غرق شدن در تالاب چغاخور وجود دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تالاب چغاخور و گندمان از مهمترین تالاب های استان چهارمحال و بختیاری و کشور هستند که محل زمستان گذرانی بسیاری از پرندگان مهاجر هستند.

مهاجرت ۹۰ هزار پرنده به تالاب های چغاخور و گندمان

وی بیان کرد: از ابتدای فصل پاییز تاکنون بیش از ۹۰ هزار پرنده مهاجر به تالاب های چغاخور و گندمان مهاجرت کرده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پرندگان مهاجر شامل ۳۵ گونه‌ پرندگان آبزی و کنار آبزی از جمله خانواده اردک‌ها، کشیم‌ها، خوتکاها، اگرت، حواصیل و فلامینگوها هستند.

وی بیان کرد: افت شدید دمای هوا و یخ زدگی تالاب های گندمان و چغاخور موجب مهاجرت بخشی از پرندگان از این تالاب ها شده است.

تالاب بین المللی چغاخور چهارمحال و بختیاری یکی از زیباترین تالاب های کشور است که با وجود گونه های بی شمار گیاهی و زیبایی طبیعی آن در هر فصل سال جذابیت گردشگری خاصی دارد.

تالاب بین المللی چغاخور با بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار مساحت در نزدیکی شهر بلداجی در شهرستان بروجن و در دامنه ارتفاعات بر آفتاب و کلار است. مساحت آبی این تالاب یک هزار و ۳۶۰ تا یک هزار و ۵۰۰ هکتار و عمق آبی آن شش متر مربع است.

این تالاب با ۵۸ گونه گیاهی و آبزیان از اهمیت زیست محیطی بالایی برخوردار بوده و در فصل های سال حاشیه آن به یک دهکده سیاحتی گردشگران تبدیل می شود.

مسافرانی که قصد مشاهده تالاب های چهارمحال و بختیاری در فصل زمستان را دارند می توانند از استان اصفهان به شهر بروجن سفر کنند و با طی مسافت ۳۰ کیلومتر به تالاب گندمان و همچنین طی مسافت ۵۰ کیلومتر به تالاب چغاخور سفر کنند.