حل مشکل تامین تجهیزات وزنه برداری با استفاده از شرکت های داخلی

به گزارش خبرنگارمهر، علی مرادی شنبه شب در مجمع انتخاب رئیس هیات وزنه برداری خراسان رضوی که در اداره کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد اظهار کرد:با توجه به شعار حمایت از کالای ایرانی، درراستای تامین تجهیزات مورد نیاز وزنه‌برداری با شرکت‌های داخلی عقد قرارداد صورت گرفته و امیدواریم تا اواسط فروردین بسیاری از مشکلات در تجهیزات استان‌ها مرتفع شود.

وی افزود:برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در خراسان رضوی مقدمه‌ای برای گنجاندن وزنه‌برداری نونهالان در المپیاد استعدادهای برتر کشور بود وایران یکی از قدرت‌های برتر این رشته در دنیا است که ورزش پاک را به دنیا معرفی کرده و این خود سبب یاری گرفتن سایر کشورها از ایران و برپایی اردوها در کشور ما شده است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری ادامه داد: وزنه‌برداری بانوان باید بیش از پیش مطرح شود و در حال حاضر مسابقات قهرمانی بانوان کشور در سطح بسیار بالایی در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: ۳۵ درصد رکوردهای دنیا متعلق به ایران است و در حال حاضر ما به دنبال توسعه پایدار در وزنه‌برداری بانوان هستیم تا به لطف خدا شاهد رشد بانوان در کنار بخش آقایان باشیم.

مرادی خاطر نشان کرد: در مسابقات قهرمانی سال جاری، مدال‌ها در سراسر کشور پراکنده شده که این نشان‌دهنده عبور این ورزش از مرحله گلخانه‌ای و حتی توسعه است.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های آموزش و پرورش در بحث‌های پایه استفاده شود، همچنین امیدواریم با حمایت‌های شورای شهر و مسؤولان استانی در خصوص جذب منابع بتوانیم رشد هر چه بیشتر این رشته ورزشی را در خراسان رضوی شاهد باشیم.

لازم به ذکر است حسین زاده مقدم با ۱۰ رای برای مدت چهار سال به ریاست هیات وزنه برداری خراسان رضوی انتخاب شد.