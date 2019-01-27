ساخت ۹خانه عالم در صومعه سرا/ حوزه فرهنگی نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت آذرافروز پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در فرمانداری شهرستان صومعهسرا برگزار شد ضمن گرامیداشت فرارسیدن ایام الله دهه فجر، اظهارکرد: انقلاب اسلامی تحفهای الهی که توسط حضرت امام خمینی (ره) پایه گذاری شد.
آذرافروز با اشاره به برنامههای کمیته مساجد و قرآنی ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان صومعه سرا، افزود: تلاش شده تا در اجرای برنامهها مشارکت اقشار مختلف مردمی، هیئتهای مذهبی، بانوان مراکز قرآنی استفاده شود.
مسئول کمیته مساجد، هیئت مذهبی و قرآنی صومعه سرا دیدار با خانواده شهدا، برگزاری پیادهروی برای هیئتهای مذهبی، مداحان و هیئتها قرآنی، برگزاری جشن های انقلاب در روستاها و مساجد، اهدای ۲۰۰ جلد قرآن مجید به مساجد کمتر برخوردار، محفل انس با قرآن در ۴۰ مسجد، اجرای گفتمانهای دینی در مدارس با عنوان سبک زندگی قرآنی با محوریت امام راحل، برگزاری فجر فاطمی از ۱۲ بهمن در ۱۳ مسجد به دلیل تقارن دهه فجر با فاطمیه از جمله برنامههای این کمیته اعلام کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه در این کمیته بسیاری از دستگاههای فرهنگی شهرستان همکاری و مشارکت دارند، بیانکرد: تلاش شده برنامهها با شادابی خاصی با حفظ شان ایام فاطمیه برگزار شود.
ثبت ۵۷ هیئت مذهبی در سامانه طوبا
آذر افروز همچنین به دستاوردهای ۴۰ ساله سازمان تبلیغات در شهرستان صومعه سرا اشاره و تصریحکرد: تاکنون ۵۷ هیئت مذهبی در سامانه طوبا ثبت شدهاند. همچنین سامانه سجام برای ثبت روحانیون بومی و غیربومی، سامانه سمتا برای ثبت اعزام مبلغ غیربومی، سامانه طراوات ویژه موسسات و مراکز قرآنی بخشی از برنامه های این سازمان است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان صومعه سرا دارای ۱۰۰ مداح برادر و ۵۰ مداح خواهر است، افزود: برگزاری دو دوره انتخابات شورای هیئتهای مذهبی، فعالیت ۱۵۰ هیئت مذهبی در ایام محرم و صفر، تاسیس دو موسسه قرآنی در طول این سالها اجرایی شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا ادامه داد: یکی از مهمترین اقدام صورت گرفته در ۴۰ سال گذشته احداث ۹ خانه با بیش از ۲ میلیارد تومان اعتبار در سطح روستاها شهرستان صومعه سرا با توجه به کمبود خانه برای استقرار روحانیون بود.
وی ادامه داد: برگزاری برنامه و نشست در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، طلاق و ازدواج، تشکیل شورای فرهنگی روستایی در ۱۰ نقطه شهرستان با روحانی مستقر، پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان برای عمران و آبادانی مساجد در حوزه سخت افزاری، برگزاری سنت حسنه اعتکاف در ۱۵ مسجد با بیش از ۱۰۰۰ نفر در هر سال، برگزاری دورههای قرآنی در موسسات قرآنی در روستا با آموزش مجموع ۴ هزار نفر، اعزام ۷۰۰ مبلغ و مبلغه در هر دوره بخشی از برنامههای این سازمان در طول سال در شهرستان صومعه سرا برگزار شده است.
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