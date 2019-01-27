به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۱۰ تا ۲۰ بهمن ماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: رضا خدری (البرز) مصیب اکبری (تهران) پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) علیرضا نجاتی (قم) شیرزاد بهشتی طلا (تهران) مهدی محسن نژاد (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) سامان عبدولی (خوزستان) میثم دلخانی (فارس) کرامت عبدولی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)
۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) بهرام معروف خانی (اردبیل) حامد تاب (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) امین کاویانی نژاد (خوزستان) محمدرضا آقانیا (مازندران)
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) رسول گرمسیری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران) پیام بویری (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران) عباس مهدی زاده (اصفهان)
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران) یوسف قادریان (البرز) محمدهادی ساروی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) حسن آریائی نژاد (مازندران) علی اکبر حیدری (قم) محمد یگانه (ایلام) مهدی بالی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) امین میرزازاده (خوزستان) امیرمحمد حاجی پور (مازندران)
سرمربی: محمد بنا
مربیان: ناصر نوربخش – ایرج اسفندیاری فر- رسول جزینی- بهروز حضرتی پور- عادل بالی تبار
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان
ماساژور: شهریار علیزاده
سرپرست: حسام الدین جعفری
نظر شما