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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۹

الزهار: «محمود عباس» فلسطین را به بیراهه می‌کشاند

الزهار: «محمود عباس» فلسطین را به بیراهه می‌کشاند

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرد که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، این کشور را به بیراهه می کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «فلسطین الیوم»، «محمود الزهار» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس از «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اقدامات عباس برای تغییر دولت وفاق ملی، نقض صریح قانون اساسی محسوب می شود.

الزهار همچنین ادامه داد: این اقدام بدون شک یک شکست اساسی برای محمود عباس خواهد بود. 

وی تصریح کرد: در دولت جدیدی که عباس به جای دولت وفاق ملی روی کار خواهد آورد، اکثریت وزیران از جنبش فتح یا وابسته به آنها خواهند بود که این کار ضربه بیشتری به آرمان ملت فلسطین خواهد زد.

کد مطلب 4524597

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