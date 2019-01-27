۲ شکارچی متخلف در آوج دستگیر شدند

مجتبی خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو نفر متهم با یک قبضه سلاح شکاری متعلق به غیر در ارتفاعات حوزه استحفاظی شهرستان آوج توسط مامورین اجرای محیط زیست شهرستان با اجرای کمین در داخل زیستگاه دستگیر شدند.

وی ضمن تشکر از همکاری نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان افزود : افراد دستگیر شده به همراه متعلقات و گوشی همراه تحویل پلیس امنیت گردید و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آوج معرفی شدند.

خاکپور گفت : حفظ و نگهداری زیستگاه های حیات وحش و طبیعت مستلزم همکاری و فرهنگ سازی و تغییر نگرش مردم است مامورین اجرایی حفاظت محیط زیست شهرستان، شبانه روز با ایست و بازرسی و پیاده روی در حال حفاظت از طبیعت و حیات وحش هستند و بدون هیچ اغماضی با متخلفین شکار صید برخورد قانونی خواهند کرد.