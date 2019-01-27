به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله‌ همایش «آنان که می اندیشند» با موضوع بازخوانی و بررسی آراء و اندیشه‌های شهید سید محمد بهشتی توسط کانون اندیشه جوان اعلام شد.

آراء و اندیشه‌های شهید سید محمد بهشتی در محورهای قانون گرایی در اندیشه دکتر بهشتی، جایگاه آزادی در منظومه فکری شهید بهشتی ، دکتر بهشتی و نظام اقتصادی اسلام ، تحزّب و نهادگرایی در اندیشه و عمل دکتر بهشتی ، نگرش دکتر بهشتی به مقوله تعلیم و تربیت ، جامعه نمونه اسلامی با نگاهی به آثار و افکار آیت الله بهشتی، دکتر بهشتی و مساله عدالت اجتماعی، اندیشه های قرآنی آیت الله بهشتی، جایگاه زن در اندیشه دکتر بهشتی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهلت ارسال مقالات: تا سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۷ خواهد بود.

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان ارجمند می‌توانند مقالات خود را از طریق پست الکترونیک دبیرخانه همایش به آدرس canoon@iict.ac.ir ارسال نمایند.

گفتنی‌ست مقالات باید شرایط مقاله علمی-ترویجی را داشته باشند.

جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید با شماره ۸۸۹۶۰۵۳۶ داخلی ۱۱۵ تماس حاصل نمایید.