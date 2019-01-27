دمای تابستان قطب شمال رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک نیوز، محققان با توجه به شواهد جدید به این نتیجه رسیده اند که دمای قطب شمال به بالاترین میزان طی ۱۱۵ هزار سال اخیر رسیده است.

پژوهش جدیدی که در نشریه Nature Communication منتشر شده، حاکی از آن است که از ۱۱۵ هزار سال قبل تا کنون دمای مناطق قطبی کانادا در تابستان به این حد بالا نبوده است.

«سیمون پندلتون» از موسسه «تحقیقات قطب شمال و آلپ »در دانشگاه کلورادو و محقق ارشد پژوهش می گوید: این روند نشان می دهد ما محیط زیست را در معرض رویدادهایی قرار دادیم که طی ۱۲۰ هزار سال قبل وجود نداشته است.

محققان در این پژوهش ناهنجاری های جغرافیایی و میزان یخ های قدیمی در منطقه «بافین» کانادا را بررسی کردند. در این منطقه قله های یخی وجود دارد. قله های یخی برخلاف یخچال ها حرکت نمی کنند و موادی که روی زمین تشکیل دهنده آنها باشد، تا زمانیکه قله پابرجا باشد، همانطور حفظ می ماند.

اما تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین توازن قله های یخی را برهم زده است. به طوری که میزان ذوب شدن یخ در تابستان های مناطق قطب شمال افزایش یافته است. در نتیجه مقادیر زیادی از خزه های باستانی و مواد دیگر که زیر یخ ها وجود دارند، در برابر گرمایش قرار می گیرند.

دانشمندان با جمع آوری نمونه ها متوجه شده اند عمر خزه ها حداقل ۴۰ هزار سالاست.

در مرحله بعد پندلتون و همکارانش با مقایسه نتایج تحقیق خود با مطالعات دیگر از جمله اندازه گیری یخ در اطراف گرینلند به این نتیجه رسیدند که یخبندان در منطقه در بازه ای طولانی از ۴۰ هزار سال وجود داشته است و آنها در نهایت به این نتجه رسیدند که دمای تابستان های قطب شمال در حال حاضر اکنون بالاتر از هر زمان دیگری طی ۱۱۵تا ۱۲۰ هزار سال قبل است.