  1. استانها
  2. قزوین
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۶

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر؛

۱۳۰ طرح عمرانی،تولیدی و کشاورزی در استان قزوین افتتاح می شود

۱۳۰ طرح عمرانی،تولیدی و کشاورزی در استان قزوین افتتاح می شود

قزوین- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر ۱۳۰ طرح عمرانی، تولیدی وکشاورزی در این استان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه خمسه در این باره اظهار کرد: این طرح ها شامل ۹۰ طرح آب و خاک، ۱۸ طرح دام وطیور، ۷ طرح آبزی پروری و شیلات، ۶ طرح جنگل، مرتع و آبخیزداری، ۴ طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار و تولیدات باغی، ۲ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و سه طرح ذخیره سازی غلات، گلخانه و ترویجی است.

به گفته وی برا ی اجرای این طرح ها بیش از ۶۵۴ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال توسط بخش خصوصی و دولت هزینه شده است.

خمسه افزود : با بهره برداری از طرح های یاد شده برای ۵۵۴ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

کد مطلب 4524611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها