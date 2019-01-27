۱۳۰ طرح عمرانی،تولیدی و کشاورزی در استان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه خمسه در این باره اظهار کرد: این طرح ها شامل ۹۰ طرح آب و خاک، ۱۸ طرح دام وطیور، ۷ طرح آبزی پروری و شیلات، ۶ طرح جنگل، مرتع و آبخیزداری، ۴ طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار و تولیدات باغی، ۲ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و سه طرح ذخیره سازی غلات، گلخانه و ترویجی است.

به گفته وی برا ی اجرای این طرح ها بیش از ۶۵۴ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال توسط بخش خصوصی و دولت هزینه شده است.

خمسه افزود : با بهره برداری از طرح های یاد شده برای ۵۵۴ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.