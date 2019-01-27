طیب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها برای ساختمان های دارای سابقه ساخت و ساز امکان صدور سند قولنامه ای وجود دارد در غیر این صورت دیگر شاهد صدور مجوز املاک قولنامه ای نخواهیم بود.

وی افزود: درصدد هستیم املاک قولنامه ای را در قالب طرح تفصیلی بگنجانیم و مجوز ساخت را شهرداری بدهد چرا که وجود املاک قولنامه ای یکی از مشکلات ساکنین شهرک های حاشیه ای است.

عضو شورای شهر کرمانشاه بیان کرد: تاکنون بنابر قوانین موجود موفق به ساماندهی املاک قولنامه ای نشدیم از سوی دیگر به صراحت در قانون آمده است برای صدور مجوز ساخت باید سند مالکیت مفروض وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در صدد حل این مشکل با اداره راه و شهرسازی و استانداری هستیم اما تاکنون موفقیتی حاصل نشده است، گفت: شهرک های حاشیه نشین دارای املاک فاقد سند مالکیت مفروض هستند که عمدتا در مناطق مسکن، دولت آباد، باغ ابریشم و جعفرآباد واقع هستند.

حیدری تصریح کرد: قوانین به گونه ای تنظیم شده که این اجازه برای صدور قولنامه ها داده می شود بنابراین باید قانون را به نفع ارباب رجوع تفسیر کنیم.