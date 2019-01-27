آغاز ثبت نام در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه از ۱۰ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه ۱۶ اسفندماه ۹۷ برگزار می شود.

داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، باید قبل از ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی http://epay.sanjeshp.ir مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال (۱۲۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت کنند.

این دسته از داوطلبان می توانند برای ثبت نام با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه و به همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی به حوزه مرکز قطب برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

داوطلبان می توانند در روزهای ۱۰ بهمن ۹۷ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ثبت نام این دسته از داوطلبان به صورت مشروط است و صدور کارت ورودبه جلسه آزمون منوط به تأیید مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت خواهد بود.

داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور حتما پیش از واریز وجه ثبت نام از مرکز قطب برگزار کننده آزمون در خصوص برگزاری آزمون برای داوطلبان خارج از کشور استعلام کنند.

داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور نیز جهت ثبت نام از روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ به دانشگاه محل تحصیل خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی میان دوره مراجعه و یا با معرفی دانشگاه به نزدیکترین مرکز قطب برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.