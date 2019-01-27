اروپایی ها هم راهپیمایی روی ماه را تمرین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بعد از گذشت حدود نیم قرن از اعزام اولین فضاپیما به کره ماه و راه رفتن انسان بر روی تنها قمر کره زمین، آژانس فضایی اروپا نیز در حال آموزش نسل جدیدی از فضانوردان است که بر روی سطح ماه راه بروند.

فضانوردان اروپایی بر مبنای یافته های فضاپیمای آپولو در حال شبیه سازی ماه نوردی در منطقه لانزاروته اسپانیا هستند و در جریان این تمرینات طیف گسترده ای از لوازم الکترونیک و نیز ابزار جغرافیایی مورد آزمایش قرار می گیرند. علاوه بر این پروتکل های جدید علمی بدین منظور نیز اجرا خواهند شد تا امنیت و کارآیی پیاده روی بر روی ماه افزایش یابد.

آژانس فضایی اروپا امیدوار است بتواند در ماموریت تازه خود یافته های جدیدی داشته باشد و دانش بشر را در مورد قمر کره زمین افزایش دهد. طراحی تجهیزات پیشرفته اکتشافی و زمین شناسی تنها یکی از برنامه های این آژانس است. همچنین برای افزایش اطلاعات در مورد نواحی آتشفشانی ماه تلاش خواهد شد.

در جریان آزمایش های مذکور، یافتن روش های جدید برای فعالیت راحت در درون لباس های فضایی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. زیرا در صورت پوشیدن این لباس ها، خم شدن، استفاده از دست ها و غیره به سهولت انجام نمی شود. آژانس فضایی اروپا هنوز زمان دقیقی را برای انجام ماموریت به ماه اعلام نکرده است.