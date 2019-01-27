ورود سامانه سرد ناپایدار به گلستان/دمای هوا ۱۲ درجه کاهش می یابد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس خروجی مدل های عددی پیش بینی می شود از روز سه شنبه سامانه سرد ناپایدار به استان نفوذ می کند.

وی افزود: رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید گاهی تا بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت، طوفانی شدن دریا، بارش برف در ارتفاعات و مه آلودگی از پیامدهای این سامانه ناپایدار است.

مدیرکل هواشناسی گلستان با بیان اینکه با شروع فعالیت این سامانه دمای هوا بین ۱۰ تا ۱۲ درجه در استان کاهش خواهد یافت، گفت: این سامانه تا روز چهارشنبه در استان فعال خواهد بود.

داداشی از ثبت رکورد جدید دمایی در دو ایستگاه گلستان خبر داد و افزود: میانگین دمای هوای دی ۹۷ نسبت به میانگین دوره آماری در همه ایستگاه های استان افزایش ۱.۳ درجه سانتیگراد داشته است.

وی ادامه داد: ایستگاه بندرگز با ۲۸.۳ درجه سانتیگراد و فرودگاه گرگان با ۳.۱- درجه سانتیگراد به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین دمای ثبت شده در دی ۱۳۹۷ را داشته‌اند.

داداشی گفت: همچنین در دو ایستگاه بندرگز و مینودشت رکورد جدید حداکثر دمای روزانه در دی ماه ۹۷ ثبت شده است.