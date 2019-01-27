ظرفیت سیلوها در استان زنجان به ۶۰۰ هزار تن رسیده است

محمد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۵۱۰ هزار تن گندم در سال زراعی گذشته در استان زنجان تولید شد، گفت: با تولید این میزان گندم در استان به خودکفایی رسیدیم.

وی ظرفیت سیلوهای استان زنجان را بسیار خوب اعلام کرد و گفت: ظرفیت سیلوها در استان به ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: امسال رکورد تولید گندم در استان زنجان شکسته شد، ۲۰ درصد تولید گندم در استان مصرف می‌شود و مازاد ۸۰ درصد به استان‌های دیگر ارسال می‌شود.

ایزدی به مبارزه با سن گندم در استان زنجان اشاره کرد و گفت: استان زنجان در مبارزه با سن گندم جزو استان‌های پیشرو در کشور است. در استان زنجان شهرستان خدابنده بیشترین تولید گندم را دارد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: خوشبختانه برای ۵ سال در استان ذخیره گندم داریم و در این میان ظرفیت سیلوها در استان برای ذخیره چند سال گندم استان بسیار مطلوب است.

ایزدی افزود: امیدواریم امسال هم با بارش خوب باران و برف شاهد تولید بیشتر گندم در استان زنجان باشیم.