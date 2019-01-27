  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۹

طی دهه فاطمیه اول؛

۴۱۰ مبلغ به نقاط مختلف خراسان جنوبی اعزام شدند

۴۱۰ مبلغ به نقاط مختلف خراسان جنوبی اعزام شدند

بیرجند- مسئول امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از اعزام ۴۱۰ مبلغ به نقاط مختلف استان طی دهه اول فاطمیه خبر داد.

حجت‌الاسلام علی کوثری نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در دهه فاطمیه اول، ۴۱۰ مبلغ اعم از روحانیون مستقر، طرح هجرت  و بومی در شهرها، بخش‌ها و روستاها فعالیت تبلیغی خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به برنامه‌های تبلیغی این افراد بیان کرد: برگزاری نماز جماعت، بیان احکام و تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی از جمله برنامه‌های این روحانیون است.

حجت‌الاسلام کوثری نیا افزود: سخنرانی پیرامون مناسبت دهه فاطمیه، تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی فقیه در جامعه، بیان سیره عملی و فضایل اهل بیت (ع) و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت با استفاده  از آیات قرآن کریم از دیگر برنامه‌های این افراد است.

وی سخنرانی پیرامون احیای امربه‌معروف و نهی از منکر، حجاب و عفاف، بصیرت بخشی  و آگاهی به جامعه، تأکید بر لزوم افزایش جمعیت و اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامه‌های روحانیون اعزامی دانست.

حجت‌الاسلام کوثری نیا افزود: پیرامون در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه موضوع طلاق، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی قاچاق کالا و احتکار از دیگر برنامه‌های این افراد است.

مسئول امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین این روحانیون به برگزاری گفتمان دینی، تفسیر، تحکیم خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی بیان اهمیت مقابله با سبک زندگی غربی، کاهش مصرف انرژی می‌پردازند.

کد مطلب 4524632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها