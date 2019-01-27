۴۱۰ مبلغ به نقاط مختلف خراسان جنوبی اعزام شدند

حجتالاسلام علی کوثری نیا در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در دهه فاطمیه اول، ۴۱۰ مبلغ اعم از روحانیون مستقر، طرح هجرت و بومی در شهرها، بخشها و روستاها فعالیت تبلیغی خود را آغاز کردند.
وی با اشاره به برنامههای تبلیغی این افراد بیان کرد: برگزاری نماز جماعت، بیان احکام و تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی از جمله برنامههای این روحانیون است.
حجتالاسلام کوثری نیا افزود: سخنرانی پیرامون مناسبت دهه فاطمیه، تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی فقیه در جامعه، بیان سیره عملی و فضایل اهل بیت (ع) و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت با استفاده از آیات قرآن کریم از دیگر برنامههای این افراد است.
وی سخنرانی پیرامون احیای امربهمعروف و نهی از منکر، حجاب و عفاف، بصیرت بخشی و آگاهی به جامعه، تأکید بر لزوم افزایش جمعیت و اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامههای روحانیون اعزامی دانست.
حجتالاسلام کوثری نیا افزود: پیرامون در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه موضوع طلاق، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی قاچاق کالا و احتکار از دیگر برنامههای این افراد است.
مسئول امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین این روحانیون به برگزاری گفتمان دینی، تفسیر، تحکیم خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی بیان اهمیت مقابله با سبک زندگی غربی، کاهش مصرف انرژی میپردازند.
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