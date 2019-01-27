کتاب « استقلال یا وابستگی؟» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «استقلال یا وابستگی؟»‌ با موضوع مروری بر تقابل نظری و عملی دو نگاه در ایران معاصر به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه پیشرفت و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۱۹۲ صفحه و در ۵ فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«استقلال و استقلال خواهی»، «ایران دوره قاجار؛ در میانه استقلال و وابستگی»، «پهلوی، دست نشانده وابسته»، « استقلال و انقلاب اسلامی» و «کارنامه دولت‌ها در استقلال» عناوین فصل های ۵ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «حاکمیّت به‌عنوان تنها منبع مشروع اعمال قدرت در حوزۀ مشخصی از سرزمین، حکومت و ملّت برای موجودیّت و قوام به استقلال نیازمند است. استقلال سیاسی یک دولت و حاکمیّت می‌تواند اسباب وصول به اهداف یک ملّت را به صورت آزادانه برای ایشان فراهم نماید. حرکت بر اساس منافع ملّی در سیاست خارجی و وضع آزادانۀ قوانین در حوزۀ سیاست داخلی بر اساس ارزش‌های ملّی از مزایای حداقلی استقلال سیاسی محسوب می‌شود.

در عصر حاضر به دلیل فراگیر شدن پروژۀ جهانی سازی برخی تلاش می‌کنند تا واحدهای سیاسی و اقتصادی مستقل در جهان را دچار ضعف و اضمحلال نمایند. نتیجۀ چنین فرآیندی هضم دولت ملّت‌های دارای هویّت مستقل در نظم نوین جهانی ناشی از حذف مرزهای سیاسی و فرهنگی توسّط برخی قدرت‌های بزرگ است. به عبارت دیگر بانیان جهانی سازی در غرب، خود مستقل از احترام و شناسایی سایر فرهنگ‌ها و هویّت‌های سیاسی و فرهنگی اقدام به یکپارچه سازی جهان بر اساس اصول تمدّن غرب نموده و با طرح ایده‌های پوچی همچون «بی معنا بودن استقلال در دنیای امروز»، استقلال خود را در وابستگی و استعمار سایر ملّت‌ها ایجاد می‌نمایند.

تمدّن غرب به وسیلۀ استعمار کهن یا کلاسیک سبب تقسیم جهان به دو گروه سلطه گر و سلطه پذیر شد و فجایعی را مرتکب شد که در تاریخ بشریت کمتر نمونه‌هایی می‌توان برای اان ها یافت. بسط فقر و گرسنگی، جنگ و خشونت و ایجاد باغ وحش‌های انسانی برای لذت بری بیشتر انسان غربی از مواردی است که محصول استعمار و استثمار به شیوۀ کلاسیک است. پس از آن استعمار نو با رویکرد توسعه دانش و فناوری ابعاد دیگری از استعمار را پیش روی استثمارکنندگان ملّت‌ها قرار داد. سپس در دوران پست مدرن با ایده و پروسۀ جهانی سازی و متحدالشکل کردن عقاید و افکار و فرهنگ‌ها، تکنولوژی و فناوری به عنوان مزیّت اصلی بشر معرفی شد و در آمیزشی با آموزه‌های انسان گرایی و فرد محوری سبکی تازه از استعمار را تحت عنوان استعمار فرانو علیه بشریت ایجاد نمود. یکسان سازی فرهنگی و هویّتی ناشی از استعمار فرانو، بر وابستگی سیاسی و فرهنگی ملّت‌ها و دولت‌ها استوار بوده و کوچک‌ترین مقاومتی در برابرخود را بر نمی‌تابد.

از این رو انقلاب اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین سدّ مقاومت معنوی در برابر ظلم بی سابقۀ ناشی از استعمار پست مدرن مورد تهاجم بی سابقه‌ای قرار گرفته است. رهبران غربی پس از یأس از دخالت عامل خارجی برای تضعیف انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی؛ معتقدند برای حذف این رقیب جدی نظری و عملی می‌بایست هویّت و استقلال سیاسی او را مورد خدشه قرار داد. از این رو تلاش می‌کنند تا مزیّت‌های انقلاب اسلامی همچون استقلال سیاسی را برای افکار عمومی در ایران به نقطۀ ضعف و پاشنۀ آشیلی تبدیل کنند و معضلات اقتصادی را بدان مرتبط کنند. از این رو فهم و درک حقیقت استقلال سیاسی و فرآیند تاریخی منجر به آن در تاریخ معاصر ایران از بزنگاه‌های مهمّ نظری است که باید مورد بازخوانی مجدد قرار بگیرد.»

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