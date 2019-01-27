به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانکپاسارگاد، در این کنفرانس که با حضور استادان و کارشناسان، دانشجویان و فعالان حوزه فرهنگسازمانی برگزار شد، مطالب بسیار کاربردی توسط مدیران و استادان در خصوص موضوع کنفرانس، پژوهشهای صورت گرفته و تجربیات سازمانهای مختلف در این حوزه مطرح شد. همچنین در بخش اختتامیه، مراسم اعطای سومین جایزه مسئولیتاجتماعی مدیریت برگزار شد.
معاون رئیس جمهور: نیازمند یک تحول اساسی در رفتارهای سازمانی دستگاههای دولتی هستیم
دکتر جمشید انصاری معاون رییسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اشاره به لزوم ایجاد تغییر اساسی در مبانی و ارزشها در نظامهای اداری گفت: باید پس از ایجاد تغییرات اساسی در نظامهای اداری، متناسب با تغییراتی که در این مبانی و نوع نگاهمان به مسائل داریم، به سراغ این برویم که در راستای ارزشهای سازمانی و رفتارهای جمعی برنامهریزی کنیم.
وی ادامه داد: در تمام حوزهها بخش دولتی بزرگترین سازمانها را دارد و تمام سازمانهای دولتی بهصورت روزمره در رفتارهای بنگاههای خصوصی ما اثر میگذارند و تمام اجزای اقتصاد و سازمانهایی که در حوزههای غیردولتی کار میکنند را تحت تأثیر قرار میدهند. از این رو اگر بهبود رویهها و رفتارهای سازمانی و نیروی انسانی در بخش دولتی اتفاق نیفتد، خیلی ساده نیست که در بخش خصوص برخی از تلاشها به نتایج نهایی برسند.
دکتر انصاری تصریح کرد: البته بنده بسیار امیدوار هستم. چراکه هم کارکنان دولت با نظریهها و تفکرات جدید آشنا شدهاند و هم فضای مجازی و شفافیتی که در کشور حکمفرما شدهاست، توقعات و مطالبات مردم را بهگونهای از نظام اداری افزایش دادهاست که نظام اداری برای پاسخگویی به این مطالبات، باید از برخی از رفتارها و روشهای خود دست بردارد.
وی تأکید کرد: این که جامعه از ما مطالبه دارد و تمام ابعاد رفتاری ما را زیر نظر داشته و رصد میکند، یک فرصت تاریخی برای نظام اداری است و ما شاهد یک تحول رفتاری در مجموعه مدیران و کارکنان خواهیم بود.
رئیس هیأتامنای دانشگاه خاتم: یک مسئول، در هر سمتی باید پاسخگو باشد
حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس هیأتامنای دانشگاه خاتم در این مراسم با اشاره به مفهوم فرهنگ و مسئولیتهای اجتماعی گفت: ابونصر فراهی شاعر و ادیب در کتاب خود، معنای کلمه «ادب» در عربی را به کلمه «فرهنگ» در فارسی ترجمه کردهاست.
وی که معتقد است فرهنگ یعنی آداب و در مقابل تمدن که تجسم آداب است، ادامه داد: فرهنگ مسئولیتهای اجتماعی یعنی آنکه ما باید چه کنیم که احساس مسئولیت برای مدیران کشور ما یک فرهنگ شود؟ طبق نظر کانت، اخلاق اجتماعی بدان معناست که فکر کنید که اگر این کاری که قصد انجام آن را دارید، بقیه هم به همین صورت انجام دهند، چه می شود؟
رئیس هیأتامنای دانشگاه خاتم در تعریف مسئولیت افزود: مسئول کسی است که آماده است به سؤالات پاسخ دهد. مسئول یعنی کسی که آماده است خوانده باشد و یک ملت در مقابل او خواهان باشد. مسئول کسی است که آماده باشد پس از قبول مسئولیت، تمام ملت حق دارند از او بازخواست کنند. ما باید کاری کنیم که این حس در این کشور تبدیل به یک قاعده شود که هر کس سمتی قبول میکند آماده باشد به سؤالات ملت ایران پاسخ بدهد.
عضو کمیته علمی کنفرانس: مسئولیتاجتماعی در هر سازمان باید تبدیل به فرهنگ شود
دکتر فیروزه خلعتبری اقتصاددان و عضو کمیته علمی کنفرانس با نگاهی به پیشینه مفهوم مسئولیت اجتماعی مدیریت گفت: ساماندهی مفهومی یعنی گسترش تفکر مسئول بودن، جلب توجه سازمان به اهمیت موضوع، انتخاب الگوی برازنده برای نمایش مسئولیتاجتماعی و جانمایی این الگو در درون راهبرد یک سازمان از وظایف مدیر است. بنابراین مدیریت هر سازمان نخستین گروهی است که در هر سازمان باید مسئولیتاجتماعی را در زمره وظایف خود قرار دهد و در مقابل آن پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: یک مدیر وظیفه دارد تفکر مورد نظر خود را بفهمد، درک کند، گسترش دهد و به عنوان یک رویه در سازمان خود ترویج دهد. سرمایهانسانی باید آن تفکر را بپذیرد و با مدیر همدلی کند. نه به دلیل قانون بلکه به صورت یک باور در درون او نهادینه شود. به همین دلیل هم است که بحث فرهنگ به میان میآید.
این اقتصاددان افزود: انتخاب الگوی مسئولیتاجتماعی در سازمان باید از میان الگوها باشد. مدیریت باید الگوی برازندهی خود را انتخاب کند و الگوی انتخاب شده را در میان وظایف سازمان جانمایی کند. در اجرا نیز باید نظارت بر حسن اجرای برنامهها وجود داشتهباشد و گام به گام ارزیابی شود.
وی در ادامه به نظریهها و نگرشهای مطرح شده در این خصوص اشاره کرد.
رئیس انجمن مدیریت ایران: بزرگترین سرمایه بانکپاسارگاد، فرهنگسازمانی و سرمایهانسانی آن است
دکتر مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران و رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس در خصوص جایگاه سرمایهانسانی در تقویت قدرت اقتصاد مقاومتی سخنرانی کرد. وی با اشاره اهمیت سرمایه انسانی در سازمانها گفت: موضوع سرمایهانسانی، اساسیترین بحث در مدیریت و مهمترین عامل موفقیت در هر سازمانی است. این بحث در سطح ملی بسیار حائز اهمیت است. چراکه یک ملت با فرهنگ میتوانند اهداف ملی را بهتر پیش ببرند.
وی با اشاره به این موضوع که قطعا فرهنگسازمانی و سرمایهانسانی که دو مقوله جداییناپذیر از هم هستند، از زمان پیدایش و فعالیت بانک پاسارگاد، بزرگترین سرمایه این بانک است ادامه داد: مقاومت بنگاهی، توانایی بنگاه در پیشبینی است. در حقیقت توانایی در پیشبینی ضربهها، آمادهسازی برای مقابله با ضربهها، نشان دادن واکنش نسبت به این ضربهها و برقراری تعامل برای سازگارسازی بنگاه با این ضربهها است. ضربههایی که میتوانند همواره ما را تهدید و توانایی رقابت ما را زائل کنند که در نهایت به نابودی ما ختم خواهد شد.
رئیس دانشگاه خاتم افزود: این مفاهیم برگرفته از اقتصاد مقاومتی هستند. امروز شاهد هستیم بسیاری از بنگاههای مطرح و بزرگی که پیش از این بخش وسیعی از بازار را در اختیار داشتهاند، دیگر مطرح نیستند و با شکست مواجه شدهاند. به نظر میرسد دلیل آن این است که این بنگاهها نتوانستند خود را برای مقابله با ضربهها آماده کنند.
وی اضافه کرد: بهعنوان مثال رقابت، یک ضربه است که دائما در حال مشت زدن به سازمان است. مدیران ما در بانکپاسارگاد همواره مراقب این هستند که از بازار رقابتی ناسالم پولی که ایجاد شدهاست ضربه نخورند. در این مسیر حتی یک روز را نیز نبایند از دست بدهند چون مشخص نیست که در آینده بتوانند آن یک روز را جبران کرده و از آسیبهای احتمالی آن جلوگیری کنند.
مدیرعامل بانکپاسارگاد تصریح کرد: خواستهی یک بنگاه مقاوم، بازگشت به بالندگی و تداوم فعالیت توأم با قدرت رقابت ظرف کوتاهترین زمان ممکن است. توانایی واکنش به چالشهای متفاوت، توانایی پیشبینی ضربههای مخرب ساخت و هویت بنگاه، توانایی یادگیری از تجربهها و توانایی مشاهده و ارزیابی دقیق رخدادها از ویژگیهای هر سازمان مقاومتی است که همگی توسط سرمایهانسانی صورت میگیرد.
در این کنفرانس همچنین دکتر داود دانشجعفری مشاور عالی وزیر بهداشت، دکتر کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریتصنعتی، دکتر منطقی رئیس مرکز فضایی ایران، مهندس صالحینیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر الیاسی معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، ارسلان امیری معاون مدیرعامل بانکپاسارگاد در امور توسعه سرمایهانسانی و طرح و برنامه، دکتر سجاد مخبر مدیرعامل شرکت نسیم سلامت پاسارگاد، دکتر اکبر محمدلو فعال در حوزهی سلامت، دکتر صائمیان دبیر علمی کنفرانس، دکتر اباصلت خراسانی مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر ناصر میرسپاسی عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دکتر رفیعزاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر عباسعلی حاجی کریمی عضو هیأتعلمی دانشگاه خاتم، دکتر نسرین جزئی عضو هیأتعلمی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان مدیریت صنعتی، دکتر سلطانی عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان و هاجر رحمانی معاون اداره تحقیقات و برنامهریزی راهبردی طرح و برنامه بانکپاسارگاد، در خصوص جنبههای مختلف فرهنگسازمانی و مسولیتاجتماعی مدیران سخنرانی کردند. همچنین پنلهای علمی و تخصصی با موضوعات نقش فرهنگسازمانی در مقاومسازی تولید ملی و همچنین نقش فرهنگسازمانی در تبدیل تهدیدها به فرصتها برگزار شد.
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