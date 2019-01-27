به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده و امروز یکشنبه در شهر کراسنویارسک روسیه ادامه خواهد داشت. اما نکته جالب توجه اینکه به رغم قرار داشتن این مسابقات در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی از این رقابتها نیز استقبال خوبی نشده است.

در این مسابقات ۱۰۳ کشتی گیر از ۱۳ کشور دنیا حضور دارند که ۳۰ نفر از آنها روسی و ۷۳ کشتی گیر خارجی هستند. نتایج کسب شده در این رقابتها و قهرمانی اکثر کشتی گیران روس نشان می دهد که به جز اسنایدر، گیلمان و گرین از آمریکا و چند چهره از مغولستان و ترکیه نظیر طاها آکگول، چهره های شاخصی در این مسابقات حضور ندارند.

شرایط در برخی از اوزان این مسابقات نظیر ۷۹، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم نیز به صورتی است که به ترتیب ۳، ۲ و ۳ کشتی گیر خارجی در این اوزان حضور دارند.

این موارد در مجموع نشان می دهد به رغم اینکه جام ایوان یاریگین در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی قرار دارد و امتیازهای آن برای کشتی گیران دنیا مهم است اما در مجموع این مسابقات با استقبال خوبی از سوی کشتی گیران خارجی روبرو نشده است. بطوریکه در دو روز برگزاری مسابقات در ۷ وزن تنها چند کشتی گیر خارجی صاحب مدال شده اند و تمامی مدال های طلا نیز به کشتی گیران روس رسیده است.

اسامی نفرات برتر مسابقات ۷ وزن برگزار شده که همگی از روسیه هستند، به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: مسلم سعداله یف

۶۱ کیلوگرم: ماگومدرسول ادریس اف

۶۵ کیلوگرم: احمد چاکایف

۷۰ کیلوگرم: ماگومدرسول قاضی ماگمدوف

۷۹ کیلوگرم: احمد گادجی ماگمدوف

۹۲ کیلوگرم: ماگومد کوربانوف

۱۲۵ کیلوگرم: آنزور خیزریف