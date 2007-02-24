فصلنامه علمی – ترویجی مشکوه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این فصلنامه (شماره 92 و 93 ) که به مناسبت سال پیامبراعظم (ص) و به سفارش شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی چاپ و منتشر شده است، مقالاتی درباره شخصیت و سیره رسول مکرم اسلام به طبع رسیده است.

در این شماره مقالاتی با عناوین « پیامبر اعظم و خرافه زدایی » ، « فروغ بی پایان » ، « خصومت دیرینه مسیحیت غرب با اسلام و پیامبر (ص) » ، « درآمدی بر آشنایی ایرانیان با اسلام در عصر پیامبر (ص) » ، « سیره نبوی زمینه ساز تمدن بزرگ اسلامی » ، « اعجاز اخلاقی در سیره نبوی » ، « معارف بنیادین در نخستین وحی قرآنی بر پیامبر اعظم (ص) » « جلوه هایی از سیره رسول خدا در تفسیر ابوالفتح رازی » به چشم می خورد.

همچنین مقالاتی نظیر « ام ایمن بانویی در کنار رسول الله » ، « پاسداشت آیین محمدی در سیره علوی » ، « بندگی و برازندگی برجسته ترین ویژگی نبوی » ، و «جوزف پیتس، نخستین بریتانیایی که از مکه دیدار کرد» به چاپ رسیده است.

شایان ذکر است مقالات فوق توسط « دکتر محمد مهدی رکنی یزدی» ، « دکتر محمدهادی عبدخدایی» « دکتر حمیدرضا ضابط » ، « دکتر محمد باغستانی» ، « دکتر علاء الدین شاهرخی»، « حسین طاهری وحدتی »، « محمد الهی خراسانی» ، « منصوره کریمی قمی» ، « محسن رجعی» ، « اصغر ارشاد سرابی» ، « دکتر شهربانو دلبری» ، « علی رضا زمزم» ، « محمدحسین صادق پور» ، « عرفه عبده علی»، «محمد تقدمی صابری» ، « احمد رضوانی» نوشته شده است.