۶ میلیارد ریال تسهیلات به صنعتگران بیرجندی پرداخت شد

حسنعلی فولادی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۸۲۰ مجوز صنایعدستی در بیرجند صادرشده است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ صنعتگر در بیرجند فعالیت میکنند، افزود: این افراد دارای پروانه تولید انفرادی و یا کارگاهی هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بیرجند افزود: تمام صنعتگران بیرجندی آموزشهای لازم را فراگرفته و دارای مجوز شاغل خانگی و یا پشتیبان هستند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از شش میلیارد ریال تسهیلات روستایی و شهری بین ۲۰۰ صنعتگر پرداختشده است.
فولادی از راهاندازی مرکز آموزشی صنایعدستی در بیرجند خبر داد و افزود: طی ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۳۰ دوره آموزشی صنایعدستی روستایی و شهری برگزار شده است.
بنا به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بیرجند، از ابتدای سال جاری ۷۰۰ نفر از صنعتگران آموزشهای صنایعدستی را فراگرفتهاند.
فولادی بیان کرد: احیای برخی از رشتههای صنایعدستی منسوخشده اعم از کفش بیرجندی، نساجی سنتی و رودوزیهای سنتی از دیگر اقدامات انجامشده در سال جاری بوده است.
وی دریافت نشان ملی مرغوب دو اثر صنایعدستی شامل پارچهبافی سنتی و رودوزیهای سنتی را از دیگر اقدامات سال جاری دانست و افزود: برپایی نمایشگاه و بازارچههای محلی و ثبت جهانی روستای تو بافی خراشاد از دیگر اقدامات انجامشده است.
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