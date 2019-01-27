۶ میلیارد ریال تسهیلات به صنعتگران بیرجندی پرداخت شد

حسنعلی فولادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۸۲۰ مجوز صنایع‌دستی در بیرجند صادرشده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ صنعتگر در بیرجند فعالیت می‌کنند، افزود: این افراد دارای پروانه تولید انفرادی و یا کارگاهی هستند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بیرجند افزود: تمام صنعتگران بیرجندی آموزش‌های لازم را فراگرفته و دارای مجوز شاغل خانگی و یا پشتیبان هستند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از شش میلیارد ریال تسهیلات روستایی و شهری بین ۲۰۰ صنعتگر پرداخت‌شده است.

فولادی از راه‌اندازی مرکز آموزشی صنایع‌دستی در بیرجند خبر داد و افزود: طی ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۳۰ دوره آموزشی صنایع‌دستی روستایی و شهری برگزار شده است.

بنا به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بیرجند، از ابتدای سال جاری ۷۰۰ نفر از صنعتگران آموزش‌های صنایع‌دستی را فراگرفته‌اند.

فولادی بیان کرد: احیای برخی از رشته‌های صنایع‌دستی منسوخ‌شده اعم از کفش بیرجندی، نساجی سنتی و رودوزی‌های سنتی از دیگر اقدامات انجام‌شده در سال جاری بوده است.

وی دریافت نشان ملی مرغوب دو اثر صنایع‌دستی شامل پارچه‌بافی سنتی و رودوزی‌های سنتی را از دیگر اقدامات سال جاری دانست و افزود: برپایی نمایشگاه و بازارچه‌های محلی و ثبت جهانی روستای تو بافی خراشاد از دیگر اقدامات انجام‌شده است.