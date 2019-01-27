معرفی آثار بخش «تجربه های اجرا» جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ضمن قدردانی از تلاش و حضور تمامی گروه‌های دانشجویی حاضر در مرحله ارزیابی و انتخاب بخش «تجربه های اجرا» با انتشار اطلاعیه ای از بازبینی نهایی ۱۵ اثر (۱۳ اثر حضوری و ۲ فیلم) ارایه شده در مدت چهار روز و راه یابی ۷ اثر به جدول نهایی این بخش خبر داد.

در اطلاعیه دبیرخانه آمده است: گروه ارزیابی و انتخاب این مرحله متشکل از ندا شاهرخی، سامان خلیلیان و حسین توازنی زاده با اجماع کلی نسبت به آثار برتر و رویکرد پذیرش حداکثری آثار از سوی دبیرخانه جشنواره که امکان و فرصت بیشتری را در اختیار گروه‌ها برای به بار نشاندن ایده‌ها و تلاش‌شان فراهم می‌آورد، نتایج این مرحله را به شرح زیر و بدون هرگونه اولویتی اعلام می‌دارند.

۱- نمایش «می‌کشد سیاه، عمق فریاد» به کارگردانی المیرا رضایی تلواژگانی (دانشگاه سوره)

۲- نمایش «حضور ذهن» به کارگردانی باسط رضایی (دانشگاه هنر)

۳- نمایش «اثروارگی» به کارگردانی سجاد شفیعی فر (دانشگاه تهران)

۴- نمایش «باباجان سرطان تهران» به کارگردانی سید جعفر حجازی (دانشگاه هنر)

۵- نمایش «مونولاگ» به کارگردانی حمدحسین پورابلی (دانشگاه هنر)

۶- نمایش «فریاد طولانی» به کارگردانی مینا به کارثانی درابی (دانشگاه هنر)

۷- نمایش «اثر پروانه ای» به کارگردانی نیلوفر نقیب ساداتی (دانشگاه هنر)

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.