ظهور انقلاب اسلامی آزادی و عزت را برای ملت ایران به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار کرمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان، با اشاره به اینکه در گذشته مردم به ظاهر زندگی عادی خود را داشتند و از یک آزادی اجتماعی نسبی برخوردار بودند، اظهارداشت: در واقع آنچه مردم با ایمان ایران را آزار می داد خودباختگی و رنگ باختن ایمان و دین بود که ملت را به سراشیبی سقوط و انحطاط می برد.

وی با اشاره به مهمترین دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ملت ایران، افزود: این نظام عزت، آزادی و استقلالی که در دنیا بی نظیر است را برای مردم به ارمغان آورده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: گرچه خدمات نظام به مردم در همه ابعاد بی نظیر است اما آنچه که مردم را در کنار نظام نگه داشته است، شرافت و بزرگی است که براساس حکومت قرآن شکل گرفته و اکنون به عنوان مستقل ترین کشور دنیا به الگوی همه آزادیخواهان تبدیل شده اند.

حجت الاسلام کرمی یادآور شد: همین که استقلال و آزادگی ملتی به ثبات رسید مردم آن ملت می توانند به همه چیز برسند و به فضل الهی این اتفاق مبارک خواهد افتاد.

وی بیان کرد: مهمترین انگیزه ای که ملت ما را برای انقلاب مجاب کرد رسیدن به سعادت و کمال در سایه دین مبین اسلام و سنت گرانقدر پیامبر و ائمه طاهرین بود و به حمد خدای متعال در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی ما در حوزه دین و فرهنگِ ایمانی پیشرفتی خیره کننده داشتیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: در نظام الهی ما هزاران جوان و انسان مومن زیر سایه اسلام عزیز تربیت شده اند که در همه عرصه ها افتخار آفریدند و قطعا چنان تحول عظیمی اتفاق افتاده است که ما به لحاظ تربیت نیروی اسلامی می توانیم سال ها جمهوری اسلامی را به پیش ببریم.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی خلا یک نهاد انقلابی که بتواند در حوزه دینی و فرهنگی تحول ایجاد کند و برنامه دینی مردم را برعهده بگیرد احساس می شد، اظهارداشت: امام راحل عظیم الشان با تیزهوشی فرمان تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی را صادر کردند که این نهاد از همان زمان تاکنون که ۴۰ سال از آن گذشته است خدمات بسیار زیادی را به مردم دیندار ارائه داده است.

وی افزود: بارها توسط امام راحل و مقام معظم رهبری از خدمات و فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی به نیکی یاد شده است که نشان دهنده توفیق این نهاد در عرصه فرهنگ و دین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در همه حوزه های فرهنگی حرف برای گفتن دارد، ادامه داد: کارکنان این سازمان جزو کم توقع ترین کارکنان نظام و در عین حال پرکارترین آنها هستند که اکنون با افتخار می توانند از فعالیت خود دفاع کنند.

حجت الاسلام کرمی اعزام ۴۰ ساله روحانیون برای تبلیغ دین خدا در مناطق محروم و کم برخوردار را از افتخارات این نهاد عنوان کرد و یادآور شد: خدمات بی نظیر در حوزه قرآنی، از جمله آموزش هزاران جوان قرآن دوست، تربیت هزاران قاری و حافظ قرآن، چاپ و توزیع میلیون ها جلد کتاب قرآن کریم، برگزاری میلیون ها کارگاه، ‌گفتمان و همایش دینی و فرهنگی گوشه کوچکی از خدمات سازمان تبلیغات اسلامی در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی است.

وی به برنامه های تبلیغات اسلامی کردستان در آستانه جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران نیز اشاره کرد و بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی عضو ستاد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی‌ است از چند ماه پیش جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کردیم که با همفکری همکاران و تشکل های وابسته ۲۸۴ برنامه و همایش در استان طراحی شد که در استان برگزار می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: تعدادی از این برنامه ها از جمله سلسه همایش های طلایه داران فاطمی مثل همایش تشکل ها و هیئات مذهبی و مداحان اهل بیت، نشست تخصصی وعاظ استان و همایش عمومی تبیین دستاوردهای نظام و ده ها همایش دیگر در همین رابطه در استان برگزار شده است.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه آنچه که به بقا و ماندگاری نظام اسلامی منجر شده است، چند عامل کلیدی است که مردم ما به خوبی آنها را به نمایش گذاشته اند، اظهارداشت: مهمتری عامل رهبری های حکیمانه امام و معظم له است که این ملت را به سمت فتح قله های افتخار و سعادت هدایت کرده اند.

وی افزود: همگان به خوبی می دانند که در دنیا انقلاب های زیادی رخ داده است ولی به دلیل نداشتن رهبری حکیم و مقتدر به بیراهه و شکست رسیده اند اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی رهبری مردم مهمترین رکن پیروزی بوده است که رهبران ما با بصیرت و روشن ضمیری، مردم را برای ساخت تمدن اسلامی هدایت کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان سخنان خود بیان کرد: در کنار رهبری عالی این نظام همراهی و تبعیت مردم ایماندار و فهیم و پشتیبانی های به موقع و ماندن در صحنه و مقاومت و ایستادگی آنها راه دشوار و پر خطر رسیدن به قله را هموار کرد که می توان گفت این مردم نجیب و قدرشناس جزو بهترین مردمان دوران خود هستند که هرگز از راه پرامید و الهی خود برنگشتند و با قدرت و ایمان به خدا در حال حرکت هستند.