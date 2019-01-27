۳ کشته و ۳ مصدوم در تصادف جاده قوچان

به گزارش خبرنگارمهر ،اسماعیل بهمن آبادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل هلال احمر خراسان رضوی اظهار کرد: در حادثه برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و پژو ۴۰۵ در جاده قوچان به درگز سه نفر کشته و سه نفر نیز مجروح شدند.

وی افزود:در پی این حادثه که ساعت ۱۶ و ۲۳ دقیقه روز گذشته در کیلومتر ۱۵ جاده قوچان به درگز روی داد، ۲ تیم از امدادگران پایگاه تیوان به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال ‌احمر خراسان رضوی ادامه داد: از ۶ سرنشین این ۲ خودرو سه نفر در دم جان باختند و از سه مصدوم این حادثه نیز یک نفر در خودرو محبوس شده بود که با عملیات رهاسازی نجات یافت.

وی تاکیدکرد: هر سه مصدوم حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان منتقل شدند.