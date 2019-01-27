به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اسحاقی شامگاه شنبه در نشستی مشترک با دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: در حال حاضر واکسن‌های انسانی، دامی، طیور ‌و سایر فرآورده‌های بیولوژیک در موسسه رازی تولید می‌شود و به‌زودی تولیدات جدیدی به سبد محصولات این موسسه افزوده خواهد شد.

وی واکسن آبله قناری و نوع جدیدی از واکسن آنتروتوکسمی و کیت‌های تشخیص بیماری‌های یون، بروسلوز و مشمشه را از محصولات جدید موسسه رازی برشمرد و گفت: همچنین در حال تولید واکسن آبزیان با همکاری موسسه شیلات هستیم.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در خصوص فناوری و تجاری‌سازی محصولات موسسه رازی با اشاره به برنامه کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه و ارتقای توانمندسازی بخش خصوصی در صنعت واکسن، گفت: از چهار سال گذشته با تأسیس مرکز فناوری و تجاری‌سازی به صورت جدی به این حوزه ورود کرده‌ایم اما بخش خصوصی برای سرمایه گذرای در صنعت واکسن رغبتی نشان نداده است و پیشرفت قابل‌توجهی نداشته‌ایم.

اسحاقی همچنین وجود ۱۵ آزمایشگاه تشخیص ملی و یک آزمایشگاه مرجع بین‌المللی را از امکانات موسسه رازی در بخش تحقیقات برشمرد و یادآور شد: در سال جاری حدود ۱۶ هزار نمونه تشخیص بیماری در این آزمایشگاه‌ها بررسی‌شده ازجمله اینکه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در آزمایشگاه مرجع موسسه تشخیص داده‌شده است.

وی در بخشی دیگری با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به حوزه واکسن در کشور و اینکه امروز نیاز دنیا به واکسن‌های کارآمد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، گفت: سلامت بشر، لزوم تأمین پروتئین برای هفت میلیارد انسان، ایجاد امنیت بهداشتی برای جوامع، ارتقای سطح دانش فنی از موضوعاتی است که دنیا را به سمت تولید واکسن‌های کارآمد سوق داده است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی ادامه داد: دراین‌بین استفاده از سلاح‌های میکروبی و بیوتروریسم، انحصار دانش در کشورهای غربی و پیشرفته و محدودیت‌های راه‌یابی دانش به کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان تهدیدها یا فرصت‌هایی است که با آن مواجه هستیم.

اسحاقی با اشاره به کمبود شدید واکسن‌های موردنیاز در کشورهای کم‌درآمد، تصریح کرد: حتی در ایران نیز به برخی واکسن‌های دسترسی نداریم و باید با تقویت زیرساخت‌های واکسن‌سازی از بروز مشکلات در این بخش پیشگیری کنیم.

وی به‌پیش بینی ارزش بازار واکسن انسانی در دنیا اشاره کرد و گفت: ارزش این بازار از پنج میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ و ۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی‌شده است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی افزود: در ایران نیز موسسه رازی با تولید عمده واکسن‌های موردنیاز کشور سهم بزرگی را در این حوزه ایفا می‌کند. سهم انستیتو پاستور تولید ۲ واکسن موردنیاز است و بخش خصوصی نیز موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده است.

اسحاقی بابیان اینکه متأسفانه صنعت واکسن‌سازی در ایران آن‌چنان‌که شایسته بوده پیشرفت نداشته است، تصریح کرد: پیشرفت در این صنعت مستلزم تغییر رویکرد تصمیم گیران به این حوزه است.

وی در ادامه ضمن اشاره به بخشی از مشکلات این موسسه، تأکید کرد: موسسه رازی اصلی‌ترین مرکز واکسن‌سازی کشور است و با توجه به اینکه واکسن می‌تواند زبان دیپلماتیک کشورها باشد می‌توانیم از این ظرفیت به‌خوبی بهره‌مند شویم.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کمک به خودکفایی کشور، صرفه‌جویی ارزی، نقش بی‌بدیل در مواقع بحران و تهدیدات زیستی را از دلایل اهمیت حیاتی و استراتژیک موسسه رازی خواند و گفت: نوع نگاه به موسسه رازی باید متفاوت از صنایع دیگر باشد.

اسحاقی بر لزوم تولید واکسن‌های فلج اطفال تزریقی و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اشاره کرد و افزود: موسسه رازی در ۴۵ سال گذشته واکسن فلج اطفال خوراکی تولید می‌کند و طبق اعلام سازمان بهداشت باید این واکسن به نوع تزریقی تبدیل شود.

وی گفت: در صورت دریافت حمایت‌های لازم قادر هستیم نیاز کشور را تأمین کرده و از وابستگی کشور در آینده به این واکسن جلوگیری کنیم.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی همچنین خواستار تخصیص اعتبار مصوب برای ساخت واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شد.