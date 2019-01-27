به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده در گردهمایی فرماندهان پلیس راه‌آهن کشور با بیان اینکه پناه آوردن مردم به پلیس، نشان‌دهنده مقبولیت و مشروعیت آن است، اظهار داشت: اگر نپذیریم در جنگ اقتصادی هستیم، دچار زیان می‌شویم چرا که شیطان بزرگ با همه اقتدار خود در برابر نظام ایستاده است.

وی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی به شکل جدی در ایجاد اقتصاد پایدار نقش‌آفرین است، افزود: اگر موفق شویم حجم بیشتری از بار را از جاده به ریل هدایت کنیم، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت و حفظ محیط‌زیست، جاده‌ها و جان مردم را هم حفظ کرده‌ایم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، انتقال هر یک تن بار از جاده به ریل، ۳۵ سی‌سی معادل یک و نیم سنت صرفه‌جویی در سوخت ایجاد می‌کند.

محمدزاده ادامه داد: تا پایان امسال ۳۵ میلیارد تن ـ کیلومتر از طریق ریل، جابجایی بار خواهیم داشت که همچنان با ایده‌آل‌ها فاصله داریم ضمن اینکه انتقال هر یک مسافر از جاده به ریل در بردهای طولانی ۲۰ سی‌سی معادل یک سنت و در مسافت‌های حومه‌ای، هر یک مسافر که از جاده به ریل منتقل شود، یک دلار صرفه‌جویی سوخت خواهد داشت؛ بخصوص که در اطراف تهران تقاضای ۴۰۰ میلیون سفر حومه‌ای در کریدورهایی که در آنها ریل وجود دارد، ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه مسیرهای ملایر ـ کرمانشاه، تهران ـ همدان و تهران ـ ارومیه و احتمالاً قزوین ـ رشت تا پایان سال جاری زیر بار ترافیک مسافر خواهد رفت، افزود: مسیر میانه ـ تبریز نیز سال آینده افتتاح خواهد شد؛ البته پلیس راه‌آهن در این مسیرهای جدید مستقر نشده و باید فعالیت پلیس در محورهای جدید ریلی تثبیت شود.

پیشرفت ۸۰ درصدی چهارخطه شدن خط آهن تهران- کرج

وی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در اطراف شهر تهران سالانه یک میلیارد سفر حومه‌ای انجام می‌شود که ۴۰۰ میلیون سفر آن در بخش‌هایی است که ریل وجود دارد، گفت: خط چهارم قطار حومه‌ای تهران ـ گرمسار، ۸۰ درصد در بخش‌های زیرسازی و روسازی پیشرفت دارد ضمن اینکه چهار خطه شدن خط آهن تهران ـ کرج نیز در حال انجام است اما کل مسیر دو خطه شده و تردد مسافر در آنها در حال انجام است.

تکمیل خط دوم راه اهن تهران-قزوین؛ چهار ماه دیگر

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تا چهار ماه آینده خط دوم راه‌آهن تهران ـ قزوین تکمیل شده و امیدواریم مسیر قزوین ـ زنجان نیز در دهه فجر سال آینده دو خطه شود. همچنین مسیر راه‌آهن تهران ـ پرند در بخش‌هایی از مسیر، چهار خطه شده و ظرفیت قطار حومه‌ای تهران ـ قم با تراک‌بندی افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن یادآور شد: برای توسعه قطارهای حومه‌ای ۴۰۰ دستگاه ریل‌باس نیاز داریم که اگرچه امکان ساخت ریل‌باس در کشور وجود دارد اما به دنبال تعیین روشی برای تأمین مالی ساخت ریل‌باس در داخل هستیم.

وی همچنین از تعلیق تفاهمنامه ساخت مشترک واگن مسافری با یکی از کشورها به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران خبر داد.

محمدزاده درباره اساسنامه شرکت قطارهای حومه‌ای گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید شرکت قطارهای حومه‌ای ایجاد شود که اساسنامه آن در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسیده و در صورت تائید آن، در هیئت دولت اجرایی خواهد شد.