قیمت روز موبایل و خودرو در بازار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در همین راستا به کمک اپلیکیشن و وب‌سایت ترب، آخرین قیمت گوشی و خودرو و هر کالای دیگری را در بین بیش از ۵۰۰ فروشگاه معتبر می‌توانید مقایسه کنید و از بهترین قیمت بازار به سادگی خرید کنید. برای کار با ترب، اسم محصول مورد نظر را تب جست‌وجو بنویسید و بقیه کار با به ترب بسپارید.

ترب، امکانات جالب و بسیار کاربردی دیگری دارد که حتما به هنگام خرید به دردتان می‌خورد. برای مثال با روشن کردن آیکون زنگ در ترب برای محصول مورد نظر می‌توانید به هنگام کاهش قیمت یا اعمال تخفیف از سمت یک فروشگاه، از طریق نوتیف ترب آگاه شوید و تخفیف های فروشگاه‌ها را از دست ندهید.

ترب اخیرا قیمت دلار و سایر ارزها را نیز از سامانه بانک مرکزی به لیست قیمت محصولات خود اضافه کرده است تا کاربران ترب برای اطلاع از قیمت هر چیزی از جست‌وجو در اینترنت و سایت‌های دیگر بی‌نیاز شوند.

نمودارهای زمانی قیمت ترب نیز می‌توان گفت که کاربردی‌ترین ویژگی آن است. فرص کنید می‌خواهید بدانید که در ماه اخیر قیمت یک محصول در بازار چقدر بوده است. ترب نمودار تغییرات قیمت در هفته‌ها و ماه‌های گذشته را پیوسته در اختیار شما قرار می‌دهد تا در یک نگاه از روند تغییر قیمت هر محصولی در بازار باخبر شوید.

برای مثال برای اطلاع از تغییر قیمت سکه در بازار می‌توانید نمودارهای زمانی آن را در ترب دنبال کنید.

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