امیر قطر عازم کره جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر دوحه را به مقصد سئول ترک کرد.

پیشتر رسانه ها گزارش داده بودند که تمیم بن‌حمد آل‌ ثانی در دومین سفر آسیایی خود از آغاز تحریم‌های کشورهای عربی علیه دوحه، به کره جنوبی، ژاپن و چین سفر می‌کند.

امیر قطر در این سفر دو روزه با مقام‌های کره جنوبی، ژاپن و چین دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی گفتگو می‌کند.

نخستین سفر آسیایی امیر قطر اواسط اکتبر ۲۰۱۷ (اواخر مهر ۱۳۹۶) و چهار ماه پس از آغاز بحران میان این کشور با چهار کشور عربی به رهبری عربستان انجام شده بود. وی در آن دوره به مالزی، سنگاپور و اندونزی سفر کرده بود.