سربیشه سردترین نقطه کشور/ پیش بینی بارش باران در خراسان جنوبی

علیرضا خندان‌رو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: طی امروز و امشب شرایط یکنواخت جوی برای خراسان جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

وی بابیان اینکه از فردا تا روز چهارشنبه وزش باد و افزایش ابر را خواهیم داشت، اظهار کرد: با تقویت ناپایداری شرایط جوی، طی روز سه شنبه وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین برای روز سه شنبه احتمال بارش باران را پیش‌بینی می‌کنیم.

خندان‌رو با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: طی این مدت دمای هوا بین چهار تا هشت درجه افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان سربیشه با هشت درجه سانتی‌گراد زیر صفر، سردترین نقطه در استان و کشور بوده است.

خندان‌رو بابیان اینکه همچنین شهرستان طبس با ۲۰ درجه سانتی گرد گرم‌ترین نقطه در خراسان جنوبی بوده است، افزود: طی این مدت دمای هوا در مرکز استان حداقل منفی چهار درجه سانتی‌گراد و حداکثر ۱۳ درجه سانتی‌گراد بوده است.