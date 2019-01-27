سربیشه سردترین نقطه کشور/ پیش بینی بارش باران در خراسان جنوبی

علیرضا خندانرو در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: طی امروز و امشب شرایط یکنواخت جوی برای خراسان جنوبی پیشبینی میشود.
وی بابیان اینکه از فردا تا روز چهارشنبه وزش باد و افزایش ابر را خواهیم داشت، اظهار کرد: با تقویت ناپایداری شرایط جوی، طی روز سه شنبه وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین برای روز سه شنبه احتمال بارش باران را پیشبینی میکنیم.
خندانرو با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: طی این مدت دمای هوا بین چهار تا هشت درجه افزایش مییابد.
وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان سربیشه با هشت درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین نقطه در استان و کشور بوده است.
خندانرو بابیان اینکه همچنین شهرستان طبس با ۲۰ درجه سانتی گرد گرمترین نقطه در خراسان جنوبی بوده است، افزود: طی این مدت دمای هوا در مرکز استان حداقل منفی چهار درجه سانتیگراد و حداکثر ۱۳ درجه سانتیگراد بوده است.
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