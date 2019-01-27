به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هرچند تلاش‌های خوبی برای روان سازی و کاهش حجم ترافیک در خیابان های شهر بوشهر انجام شده اما کافی نیست و همچنان شاهد این معضل هستیم.

وی افزود: اگر چه با بهره برداری از بزرگراه امام علی(ع) در سنوات گذشته تا حد بسیار زیادی ترافیک میدان ورودی شهر بوشهر از محل میدان آزادی تا میدان مطهری را کاهش داد اما همچنان در میدان مطهری شاهد ترافیک و تصادفاتی هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: در این راستا و در راستای کاهش بار ترافیکی و تصادفی میدان مطهری، موضوع ساخت تقاطع هم سطح برای این میدان در دستور کار قرار گرفت.

دهدار ادامه داد: پس از انجام کارشناسی های لازم، لایحه ساخت تقاطع هم سطح شهید مطهری توسط شهرداری به شورای شهر ارائه شد که در نشست اعضاء این شورا، اعضاء موافقت کردند که این تقاطع ساخته شود.

وی بیان کرد: برای ساخت این پروژه نیاز به اعتباری ۲۵ میلیارد تومانی است که ۲۰ میلیارد تومان آن از منابع استانی و مابقی از منابع داخلی شهرداری تهیه می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر عنوان کرد: عملیات اجرای این طرح پس از مقدمات و تشریفات قانونی در سال آینده آغاز و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده طی دو سال ساخته می‌شود.

دهدار با اشاره به وفاق خوب بین اعضاء شورا برای رفع محرومیت از چهره مرکز استان بوشهر، گفت: اعضاء شورای شهر بوشهر با حمایت از شهردار مرکز استان، به دنبال این هستند که بتوانند سرعت بیشتری به روند توسعه شهری ارائه دهند.

وی یادآور شد: رفع گره‌های کور ترافیکی و وجود یک دیدگاه تخصصی پیرامون شبه جزیره بودن بوشهر در کنار ضرورت توجه به شاخص‌های کیفی پدافند غیرعامل سبب شده تا پروژه تقاطع هم سطح میدان مطهری به عنوان یک اولویت ویژه تعریف شود.